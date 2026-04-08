Що таке статус учасника бойових дій та що він дає?

Оборона країни – це велике завдання, яке потребує великої віддачі від усіх, хто її захищає. Крім викликів на передовій, кожного захисника турбують і земні питання: як забезпечити родину та де знайти ресурси на відновлення здоров’я? Тому розуміння того, що таке статус УБД, стає питанням соціальної та фінансової безпеки. Адже це не просто офіційне визнання державою вашого внеску у Перемогу, а фундамент, який відкриває доступ до конкретних правових гарантій та пільг.

Ми підготували інформаційну довідку, в якій пояснюємо, що таке статус УБД, які права він надає та як пройти процедуру оформлення без зайвої бюрократії.

Що таке статус УБД та хто має на нього право?

Перш за все, слід зазначити, що УБД це офіційне державне визнання особистого внеску військовослужбовця у захист Батьківщини. Статус забезпечує соціальні та правові гарантії, які стають доступними для тих, хто брав безпосередню участь у виконанні бойових або спеціальних завдань у районах ведення воєнних дій.

Закон дозволяє отримати статус УБД таким категоріям:

Військовослужбовці ЗСУ та інших законних військових формувань.

Особи, які виконували завдання на тимчасово окупованих територіях.

Захисники, які здійснювали вогневе ураження противника у складі ракетних військ чи ППО, незалежно від району виконання завдань.

Військові, які отримали поранення, потрапили в полон (крім добровільної здачі) або зникли безвісти.

Які привілеї надає держава: пільги та гарантії

А що дає УБД у повсякденному житті? Це не просто визнання заслуг чи почесне звання, це реальний доступ до державних програм. Основні пільги УБД включають:

Житлово-комунальні послуги. Часткова компенсація вартості житла та комунальних платежів. Медицина. Тобто безоплатне лікування, реабілітація, забезпечення ліками та санаторно-курортне оздоровлення. Право на безоплатний або пільговий проїзд у міському та міжміському транспорті. Отримання освіти коштом держави, пільгові кредити на освіту та соціальні стипендії. Додаткові відпустки, переваги при скороченні на роботі та можливість дострокового виходу на пенсію.

Також є місцеві програми територіальних громад. Вони часто дають додаткові гроші і допомагають сім’ям ветеранів.

Тож розуміння того, які пільги дає УБД, дозволяє ветеранам ефективно користуватися своїм правом на безоплатний проїзд, пільгове лікування та санаторно-курортну реабілітацію.

Як отримати статус УБД?

Сьогодні процедура значно спрощена завдяки цифровізації. Існує два механізми:

1. Автоматичний шлях

Це найшвидший спосіб. Протягом 5 днів після початку виконання завдання уповноважена особа військової частини має внести дані до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Після формування запису статус вважається набутим автоматично.

2. Через спеціальну Комісію

Якщо автоматичне набуття не відбулося, військовий може звернутися до Комісії, наприклад, при Міноборони або Генштабі, самостійно або через командира.

Щоб отримати статус через комісію, необхідно подати такі документи:

Рапорт.

Довідка про безпосередню участь (додаток №6).

Не менш як один підтвердний документ: бойові донесення, витяги з журналів бойових дій, польотні листи тощо.

Згода на обробку даних та два фото 3х4 на матовому папері.

Після позитивного рішення ви зможете отримати паперове посвідчення УБД або згенерувати електронний документ у застосунку Дія.

Але військовослужбовець у процесі оформлення іноді стикається з відмовами через відсутність документів або технічні помилки у частині. У таких випадках отримання статусу УБД може перетворитися на тривалий юридичний спір.

Якщо ви звільнені зі служби, документи варто подавати через ТЦК за місцем обліку. Проте, якщо ви стикаєтеся з бюрократичними перепонами, фахова юридична допомога може допомогти захистити ваші законні інтереси та прискорити отримання УБД.

Знайте, що ви можете оскаржити рішення комісії в суді. Служба – це гордість, і ми допоможемо, щоб держава виконала свої обов’язки перед військовослужбовцями повністю.

