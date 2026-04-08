Тренди домашнього декору: які відтінки будуть наймоднішими цього сезону

Колір в інтер’єрі впливає на сприйняття простору сильніше за інші елементи. Він задає настрій, формує атмосферу та допомагає підкреслити стиль оселі. Навіть невеликі зміни у відтінках текстилю, посуду чи декоративних деталей здатні візуально оновити інтер’єр.

Цього сезону дизайнери роблять ставку на спокійну природну палітру, м’які теплі тони та глибокі акцентні кольори. Такий підхід дає змогу створювати комфортні та гармонійні простори, в яких легко відпочивати та відновлювати сили.

Якщо ви плануєте оновити інтер’єр за допомогою текстилю та декоративних аксесуарів, зручно заздалегідь переглянути актуальні рішення в одному місці. Наприклад, на https://eva.ua/ua/brnd-314146/ можна дібрати предмети для дому в сучасних відтінках.

Розглянемо, які кольори сьогодні актуальні та як правильно використовувати їх у домашньому декорі.

Теплий беж і відтінки піску

Нейтральна палітра залишається основою більшості сучасних інтер’єрів. Однак холодні сірі відтінки стрімко поступаються місцем теплішим і затишнішим кольорам.

Найпопулярніші:

пісочний;

кремовий;

відтінок топленого молока;

м’який карамельний;

теплий беж.

Така палітра робить простір спокійним і візуально легким. Вона добре підходить для спальні, вітальні та кухні, де важлива атмосфера комфорту.

Теплі бежеві відтінки легко поєднувати з різними матеріалами. Вони мають гармонійний вигляд поруч із деревом, каменем, льоном, бавовною та керамікою.

Щоб додати глибини, дизайнери рекомендують поєднувати кілька близьких відтінків бежевого в одному просторі. Наприклад, світлі стіни можна доповнити текстилем більш насиченого пісочного кольору та декоративними елементами карамельного відтінку.

Трав’яний зелений

Зелена палітра залишається одним із головних інтер’єрних трендів останніх років. Колір асоціюється з природою, спокоєм і балансом.

У моді кілька відтінків зеленого:

трав’яний;

шавлієвий;

оливковий

моховий;

приглушений хвойний.

Такі кольори створюють відчуття свіжості та візуально оживляють простір. Особливо добре зелені відтінки підходять для кухонь, віталень і робочих зон.

У декорі зелений часто використовують у текстилі, декоративних подушках, сервіруванні столу, кашпо та невеликих предметах інтер’єру. Навіть кілька деталей такого кольору здатні помітно змінити атмосферу кімнати.

Найкраще зелена палітра поєднується з натуральними матеріалами. Дерево, ротанг, льон і кераміка підсилюють відчуття природної гармонії.

Пильна троянда

М’які рожеві відтінки останніми роками отримали нове прочитання. Вони стали більш спокійними і складними, тому легко поєднуються навіть з мінімалістичними інтер’єрами.

Найактуальніші варіанти:

курний рожевий;

теплий рожево-бежевий;

приглушений персиковий;

м’який коралово-рожевий.

Така палітра додає простору тепла та робить інтер’єр затишнішим. Водночас відтінки мають досить стриманий вигляд і не створюють відчуття перевантаженості.

Найчастіше ці кольори використовують у декоративних деталях: пледах, свічках, вазах, підносах, текстильних кошиках і настільних аксесуарах.

Пильна троянда гарно поєднується з бежевою базою, темним деревом, латунними елементами та склом.

Теракота й відтінки глини

Землисті відтінки впевнено утримують позиції в трендах декору. Вони роблять інтер’єр теплішим і виразнішим.

Найпопулярніші кольори цієї категорії:

теракотовий;

цегляний;

колір обпаленої глини;

теплий коричневий;

м’який мідний.

Така палітра чудово підходить для створення акцентів. Відтінки мають ефектний вигляд у кераміці, декоративних вазах, кашпо, тарілках та елементах сервірування.

Теракотові тони створюють відчуття затишку та глибини, їх часто використовують у вітальнях і їдальнях. Вони добре поєднуються з кремовими та пісочними відтінками, а також із зеленими деталями.

Глибокий синій

Темні насичені кольори залишаються важливою частиною сучасного інтер’єру. Їх використовують як акцент, який додає простору виразності.

Серед актуальних варіантів:

темно-синій;

відтінок нічного неба;

глибокий індиго;

приглушений сапфіровий.

Синій колір робить інтер’єр більш графічним і візуально структурованим. Він чудово підходить для декоративних деталей: посуду, текстилю, свічок, ваз і настільних аксесуарів.

Щоб інтер’єр мав гармонійний вигляд, дизайнери рекомендують поєднувати глибокий синій зі світлою нейтральною базою. Добре працюють комбінації з бежевим, кремовим, пісочним і світлим деревом.

Як додати трендові кольори без ремонту

Оновити інтер’єр простіше, ніж здається. Для цього не обов’язково міняти меблі чи перефарбовувати стіни.

Найпростіші способи додати модні відтінки:

замінити кухонні рушники та текстиль;

додати декоративні подушки;

оновити сервіровку столу;

використовувати свічки й ароматичні дифузори;

додати вази та кашпо;

оновити пледи та декоративні кошики.

Такі деталі легко змінювати залежно від сезону, тому інтер’єр завжди буде актуальним і стильним!