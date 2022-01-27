Устойчивое развитие и масло ши — от концепции к практике

Дискуссия об экологичности масла ши — это разговор о противоречиях и здравом смысле. Разбираемся, можно ли считать его создание, как и других органических ингредиентов, абсолютно безопасным для окружающей среды

Деревья карите растут в Африке к югу от Сахары и занимают площадь около 4 млн кв. км. Из их семян производится питательное масло ши (карите) — главный источник стеариновой кислоты и компонент многих косметических средств. А еще это возобновляемый биопродукт, однако его создание не происходит без ущерба для природы.

Экологические проблемы и мифы об органике

В косметической индустрии существует такое понятие, как безводная косметика. Ее производители не добавляют в формулы воду и уверяют, что это кардинально меняет ее экологичность, но это не совсем так — любое средство имеет водный след.

Согласно исследованиям, 70% от всех расходов воды приходится на выращивание сельскохозяйственных культур. А это значит, что почти все растительные компоненты в косметике имеют водный след. Также мало кто вспоминает о водоемкости их доставки и выпуска пластиковой упаковки. Исследования показали, что даже самолет на биотопливе, перевозящий масло ши из Ганы в Великобританию, потребляет до 136 литров воды на пассажиро-километр.

Название «безводная косметика» — маркетинговый ход. На самом деле экологическая выгода заключается в уменьшении размера упаковки, снижении выбросов углекислого газа при транспортировке более легких продуктов. Однако нужно признать, что эти старания не позволяют называть продукцию экологичной на 100%.

Женское золото: другая сторона медали

Сбором и производством масла ши традиционно занимаются около 16 миллионов африканских женщин. Их методы изготовления лучше остальных подходят для борьбы с изменениями климата и этим они зарабатывают себе на жизнь. Вот почему ингредиент называют «женским золотом» и почему сложно переоценить его преимущества, даже если говорить о расходе природных ресурсов.

Маслянистый эликсир производится не только в чистом виде, но и входит в состав многокомпонентных продуктов для кожи, волос. Выпускают их бренды, зарегистрированные за пределами Африки. Страна является лишь поставщиком ценного сырья, но растущий на него спрос позволяет жительницам сельских и очень бедных районов улучшать свои условия жизни, обеспечивать семьи и инвестировать в образование детей.

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