Відсьогодні в Україні купити піццу можна за криптовалюту - завдяки релізу застосунку Trustee Plus

І не тільки піццу, а й виконати будь-які розрахунки в безготівковій банківській мережі. Компанія Trustee, використовуючи свій криптогаманець Trustee Plus , випустила віртуальну криптокартку Mastercard, яка поєднує криптовалютний світ і світ класичних банківських розрахунків без будь-яких перешкод.

Відтепер українці мають можливість робити свої покупки криптовалютою так само, як звичайною банківською карткою. Чи то пальне на заправці, вишукана вечеря в ресторані, квитки в кіно, пожертвування на ЗСУ або повний кошик смаколиків з найближчого супермаркету - все це стає доступним лише протягом кількох миттєвостей, достатньо підняти телефон біля банківського терміналу.

Віртуальна картка Trustee Plus готова до використання одразу після завантаження застосунку та проходження верифікації користувача. Якщо ви вже зареєстровані в "Дії", то процес активації займе ледь-не одну хвилину.

"Я відчуваю неймовірну радість та пишаюся, оскільки впевнений, що ми з вами зробили перший значущий крок у світі нових фінансових можливостей. Ми зробили все, щоб кожен міг використовувати криптовалюту для щоденних витрат. Вже зараз перших 1000 користувачів активували свої криптокартки в додатку Trustee Plus. І впевнений, що протягом найближчих годин це число зросте в 10 разів", - розповів Вадим Груша, засновник та CEO компанії Trustee.

Картка Trustee Plus, випущена компанією Mastercard, відповідає всім найвищим стандартам якості, безпеки та зручності, так само як і ваші інші банківські картки. Загальні комісії складають: 0% за обслуговування картки, 0% за поповнення та перекази криптовалюти, а при конвертації криптовалюти стягується комісія у розмірі 0,5%. Зазвичай картка коштує 10 євро, але всі картки, активовані з 1 по 5 серпня, будуть випущені безкоштовно.

Картку можна підключити до Google Pay або Apple Pay всього в кілька кліків, це робить процес розрахунку ще більш швидким, приємним та зручним ніж створення звичайного біткоїн-гаманця.

ДОВІДКА:

Trustee - ліцензований постачальник послуг в сфері цифрових активів. Перший продукт компанії - застосунок Trustee Wallet на ринку з 1 травня 2019 року і має більше мільйона користувачів. Головний R&D офіс компанії знаходиться у Вінниці