С сегодняшнего дня в Украине купить пиццу можно за криптовалюту - благодаря релизу приложения Trustee Plus

И не только пиццу, но и выполнить любые расчеты в безналичной банковской сети. Компания Trustee, используя свой криптокошелек Trustee Plus , выпустила виртуальную криптокарту Mastercard, объединяющую криптовалютный мир и мир классических банковских расчетов без каких-либо помех.

Теперь украинцы имеют возможность делать свои покупки криптовалютой так же, как обычной банковской картой. То ли горючее на заправке, изысканный ужин в ресторане, билеты в кино, пожертвования на ВСУ или полную корзину вкусностей из ближайшего супермаркета - все это становится доступным лишь в течение нескольких мгновений, достаточно поднять телефон у банковского терминала.

Виртуальная карта Trustee Plus готова к использованию сразу после загрузки приложения и прохождения верификации пользователя. Если вы уже зарегистрированы в "Дії", то процесс активации займет едва ли не одну минуту.

"Я испытываю невероятную радость и горжусь, поскольку уверен, что мы с вами сделали первый значимый шаг в мире новых финансовых возможностей. Мы сделали все, чтобы каждый мог использовать криптовалюту для ежедневных расходов. Уже сейчас первые 1000 пользователей активировали свои криптокарты в приложении Trustee Plus. И уверен, что в ближайшие часы это число вырастет в 10 раз", - рассказал Вадим Груша, основатель и CEO компании Trustee.

Карта Trustee Plus, выпущенная компанией Mastercard, соответствует всем высоким стандартам качества, безопасности и удобства, равно как и ваши другие банковские карты. Общие комиссии составляют: 0% за обслуживание карты, 0% за пополнение и переводы криптовалюты, а при конвертации криптовалюты взимается комиссия в размере 0,5%. Обычно карта стоит 10 евро, но все карты, активированные с 1 по 5 августа, будут выпущены бесплатно.

Карточку можно подключить к Google Pay или Apple Pay всего в несколько кликов, это делает процесс расчета еще более быстрым, приятным и удобным, чем создание обычного биткоин-кошелька .

СПРАВКА:

Trustee – лицензированный поставщик услуг в сфере цифровых активов. Первый продукт компании – приложение Trustee Wallet на рынке с 1 мая 2019 года и имеет более миллиона пользователей. Главный R&D офис компании находится в Виннице.