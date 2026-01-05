50 000 грн при народженні дитини: оформити виплати можна через "Дію"

З 1 січня 2026 року держава збільшила допомогу при народженні дитини до 50 000 грн, а “Пакунок малюка” тепер становить 8 451 грн. Отримати оновлені виплати можна через “єМалятко” в застосунку “Дія”.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Якщо ще не отримали свідоцтво про народження — подати заявку на отримання виплат можна в Дії. Кілька кліків без черг, паперів та очікувань у держустановах", - зазначив він.

Міністр закликав батьків користуватися сервісом "єМалятком" в застосунку "Дія", де завдяки одній заявці можна отримати 7 державних послуг одночасно.

Федоров уточнив, що якщо дитина народилася за кордоном, необхідно просто надати документи про народження країни перебування до Пенсійного фонду.

Для дітей на повному державному утриманні гроші відкладають на депозит, до якого нададуть доступ при досягненні повноліття.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає зростання одноразової допомоги при народженні малюка до 50 000 грн та встановлює нові стандарти виплат для вагітних жінок і породіль.