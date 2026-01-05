Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,29

+0,12

EUR

49,58

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,07

49,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

50 000 грн при народженні дитини: оформити виплати можна через "Дію"

малюк
З 1 січня 2026 року держава збільшила допомогу при народженні дитини / Depositphotos

З 1 січня 2026 року держава збільшила допомогу при народженні дитини до 50 000 грн, а “Пакунок малюка” тепер становить 8 451 грн. Отримати оновлені виплати можна через “єМалятко” в застосунку “Дія”.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Якщо ще не отримали свідоцтво про народження — подати заявку на отримання виплат можна в Дії. Кілька кліків без черг, паперів та очікувань у держустановах", - зазначив він.

Міністр закликав батьків користуватися сервісом "єМалятком" в застосунку "Дія", де завдяки одній заявці можна отримати 7 державних послуг одночасно.

Федоров уточнив, що якщо дитина народилася за кордоном, необхідно просто надати документи про народження країни перебування до Пенсійного фонду.

Для дітей на повному державному утриманні гроші відкладають на депозит, до якого нададуть доступ при досягненні повноліття.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає зростання одноразової допомоги при народженні малюка до 50 000 грн та встановлює нові стандарти виплат для вагітних жінок і породіль.

Автор:
Світлана Манько