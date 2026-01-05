50 000 грн при рождении ребенка: оформить выплаты можно через "Дію"

С 1 января 2026 года государство увеличило помощь при рождении ребенка до 50 000 грн, а "Пакунок малюка" теперь составляет 8 451 грн. Получить обновленные выплаты можно через “єМалятко" в приложении “Дія”.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Если еще не получили свидетельство о рождении - подать заявку на получение выплат можно в Дії. Несколько кликов без очередей, бумаг и ожиданий в госучреждениях", - отметил он.

Министр призвал родителей пользоваться сервисом “єМалятко в приложении "Дія", где благодаря одной заявке можно получить 7 государственных услуг одновременно.

Федоров уточнил, что если ребенок родился за границей, необходимо просто предоставить документы о рождении страны пребывания в Пенсионный фонд.

Для детей на полном государственном содержании деньги откладывают на депозит, к которому будет предоставлен доступ при достижении совершеннолетия.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий рост единовременного пособия при рождении малыша до 50 000 грн и устанавливающий новые стандарты выплат для беременных женщин и рожениц.