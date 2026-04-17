- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Agro Ukraine Week 2026: вперше в Україні – міжнародний аграрний тиждень
Компанія ProAgro Group оголошує про старт нової масштабної аграрної ініціативи — Agro Ukraine Week, яка вперше відбудеться в Україні з 17 по 19 червня 2026 року.
Це унікальний тижневий форум, що охопить усі ключові напрями агропромислового комплексу країни та об’єднає головні галузеві події в межах єдиної брендової платформи.
Місце проведення: м. Київ, КВЦ «Парковий» Офіційний сайт події: week.proagroukraine.com
Ключові події Agro Ukraine Week:
- Agro Ukraine Summit — міжнародний саміт і стратегічна діалогова платформа щодо розвитку агропромислового сектору України та його ролі у світовій продовольчій безпеці.
- Ukraine Grain Conference — міжнародна зернова конференція.
- Agro Ukraine Farming — конференція з великого та малого фермерства.
- FARMERS DAY — святкування Дня фермера в рамках Agro Ukraine Week зі святковою та культурною програмою.
- Grain Storage Forum (зберігання та сушіння зерна).
- Grain Processing Forum (переробка зернових культур).
- Agro Energy Conference (енергоефективність і ВДЕ в агросекторі).
- Agtech Forum (цифрові та інноваційні агротехнології).
- Innovative Technologies in Livestock Farming (інновації у тваринництві)
- Compound Feed Forum (виробництво комбікормів).
- Veterinary Forum (ветеринарія та біобезпека).
- Processing in Livestock Farming (переробка продукції тваринництва).
- Agro Invest Forum (інвестиції в агробізнес).
Чому варто бути частиною Agro Ukraine Week?
- Найбільша в Україні платформа для комунікації та кооперації вітчизняного й міжнародного агробізнесу.
- Можливість обмінятися досвідом, укласти нові контракти, презентувати себе на всю країну.
- Унікальна атмосфера професійної взаємодії, навчання та святкування.
Цільова аудиторія події — аграрії, виробники, переробники, трейдери, фермери, галузеві асоціації, інвестори, міжнародні партнери, представники влади та науки.
Agro Ukraine Week 2026 — це більше, ніж форум. Це подія, що формує нову історію українського агросектору. Слідкуйте за оновленнями та бронюйте місця вже зараз на сайті week.proagroukraine.com або звертайтеся за контактами:
+38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 | [email protected]