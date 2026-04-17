Agro Ukraine Week 2026: вперше в Україні – міжнародний аграрний тиждень

Компанія ProAgro Group оголошує про старт нової масштабної аграрної ініціативи — Agro Ukraine Week, яка вперше відбудеться в Україні з 17 по 19 червня 2026 року.

Це унікальний тижневий форум, що охопить усі ключові напрями агропромислового комплексу країни та об’єднає головні галузеві події в межах єдиної брендової платформи.

Місце проведення: м. Київ, КВЦ «Парковий» Офіційний сайт події: week.proagroukraine.com

Ключові події Agro Ukraine Week:

Agro Ukraine Summit — міжнародний саміт і стратегічна діалогова платформа щодо розвитку агропромислового сектору України та його ролі у світовій продовольчій безпеці.

Ukraine Grain Conference — міжнародна зернова конференція.

Agro Ukraine Farming — конференція з великого та малого фермерства.

FARMERS DAY — святкування Дня фермера в рамках Agro Ukraine Week зі святковою та культурною програмою.

Grain Storage Forum (зберігання та сушіння зерна).

Grain Processing Forum (переробка зернових культур).

Agro Energy Conference (енергоефективність і ВДЕ в агросекторі).

Agtech Forum (цифрові та інноваційні агротехнології).

Innovative Technologies in Livestock Farming (інновації у тваринництві)

Compound Feed Forum (виробництво комбікормів).

Veterinary Forum (ветеринарія та біобезпека).

Processing in Livestock Farming (переробка продукції тваринництва).

Agro Invest Forum (інвестиції в агробізнес).

Чому варто бути частиною Agro Ukraine Week?

Найбільша в Україні платформа для комунікації та кооперації вітчизняного й міжнародного агробізнесу.

Можливість обмінятися досвідом, укласти нові контракти, презентувати себе на всю країну.

Унікальна атмосфера професійної взаємодії, навчання та святкування.

Цільова аудиторія події — аграрії, виробники, переробники, трейдери, фермери, галузеві асоціації, інвестори, міжнародні партнери, представники влади та науки.

Agro Ukraine Week 2026 — це більше, ніж форум. Це подія, що формує нову історію українського агросектору. Слідкуйте за оновленнями та бронюйте місця вже зараз на сайті week.proagroukraine.com або звертайтеся за контактами:

+38 096 899 4272 | +38 067 243 3803 | [email protected]