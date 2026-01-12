Акції більшості українських агрохолдингів зросли за підсумками тижня: хто лідирує

Минулий тиждень став успішним для більшості українських агрохолдингів на міжнародних біржах у Лондоні та Варшаві.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання Latifundist з посиланням на дані Eavex Capital.

В агробізнесі України найкращу результативність продемонстрували цінні папери МХП Юрія Косюка, які подорожчали на 5,8%, піднявши капіталізацію компанії до 816 млн доларів.

Позитивний тренд підтримали також ІМК, чиї акції додали 3,4% і досягли капіталізації 267 млн доларів.

Окрім того"Кернел" зріс на 2,4%, а його ринкова вартість становить 1,735 млрд доларів.

Незначне підвищення вартості акцій зафіксовано у "Агротона" – на 1,5% (ринкова капіталізація 32 млн доларів.)

"Астарта" завершила тиждень із помірним підвищенням +0,7% і ринковою оцінкою 311 млн доларів.

Тоді як єдиним представником сектору, що показав від’ємну динаміку, став "Мілкіленд" зі зниженням на 1,6%, ринкова капіталізація компанії становить 16 млн доларів.

Нагадаємо, 21 листопада українські акції на Варшавській фондовій біржі продемонстрували значне зростання після появи подробиць нового мирного плану США.