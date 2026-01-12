Акции большинства украинских агрохолдингов выросли по итогам недели: кто стал лидером

Прошедшая неделя стала успешной для большинства украинских агрохолдингов на международных биржах в Лондоне и Варшаве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание Latifundist со ссылкой на данные Eavex Capital.

В агробизнесе Украины лучшую результативность продемонстрировали ценные бумаги МХП, которые подорожали на 5,8%, подняв капитализацию компании до 816 млн долларов.

Позитивный тренд поддержали также ИМК, чьи акции прибавили 3,4% и достигли капитализации 267 млн долларов.

Кроме того, "Кернел" вырос на 2,4%, а его рыночная стоимость составляет 1,735 млрд долларов.

Незначительное повышение стоимости акций зафиксировано у "Агротона" – на 1,5% (рыночная капитализация 32 млн долларов).

"Астарта" завершила неделю с умеренным повышением +0,7% и рыночной отметкой в 311 млн долларов.

В то время как единственным представителем сектора, показавшим отрицательную динамику, стал "Милкиленд" со снижением на 1,6%, рыночная капитализация компании составляет 16 млн долларов.

Напомним, 21 ноября, украинские акции на Варшавской фондовой бирже продемонстрировали значительный рост после появления подробностей нового мирного плана США.