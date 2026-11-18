18 листопада внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 18 листопада.

За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Некрасов підкреслив, що надзвичайно складна ситуація на Дніпропетровщині та Харківщині, де повторні атаки суттєво ускладнюють ремонтні роботи. Ворог цілеспрямовано атакує енергооб’єкти, зокрема ті, на яких ремонт уже майже завершено.

Також через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у Сумській, Харківській та Полтавській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго повідомили, що 18 листопада внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Протягом дня ситуація може змінюватися.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Відключення світла в Україні

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Зауважимо, в Україні через російські атаки на енергетичну інфраструктуру окремі невеликі міста можуть залишатися без електроенергії до трьох днів. Найбільші ризики виникають у населених пунктах, де електропостачання залежить від однієї підстанції.

Ще до початку календарної зими українці живуть за графіками відключень електроенергії, а в окремих регіонах світла немає по кілька годин поспіль. Цієї зими ситуація може залишитися приблизно на нинішньому рівні, але не виключене й подальше погіршення. Опитані Dilo експерти пояснюють, чому морози не стануть головним випробуванням для енергосистеми, які регіони перебувають у зоні найбільшого ризику та від чого залежатиме, скільки світла матимуть українці.