Новини
Дата публікації

Бізнес-асоціації закликають до зваженого регулювання замість заборони нікотинових паучів

ЄБА, EBA
Заяву бізнес-асоціацій опубліковала Європейська Бізнес Асоціація / EBA

Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Спілка українських підприємців висловилися проти законопроєкту №14110-д, який фактично запроваджує заборону обігу нікотинових паучів, адже це призведе до негативних фінансово-економічних наслідків та погіршення інвестиційного клімату. 

Про це пише Delo.ua з посиланням на заяву бізнес-асоціацій.

"Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців не підтримують законопроєкт №14110-д у поточній редакції. Адже він створює ризики для бюджету, інвестиційного клімату та сприяє тінізації ринку, а також не узгоджується з профільною Директивою ЄС та з міжнародною практикою загалом",  зазначено у листі асоціацій.

Згідно з листом, встановлення обмеження вмісту нікотину в нікотинових паучах в 1 мг на одну порцію виробу є по суті непрямою забороною цих виробів в Україні. В Україні найбільш поширеними є нікотиновмісні вироби для орального застосування із вмістом нікотину 3-20 мг.

Обмеження вмісту ніокотину в паучах на рівні 1 мг призведе до зменшення доходів державного бюджету від акцизного податку та податку на додану вартість. За оцінками, втрати можуть становити близько 1,2 млрд грн на рік, що підтверджують розрахунки Міністерства фінансів – з подальшим зростанням до 1,5–2 млрд грн щорічно.

У випадку прийняття законопроєкту бізнес-асоціації прогнозують ризик тінізації нікотинових паучів.

"Попередній досвід заборони ароматизованих електронних сигарет показав, що така політика призводить до масового переходу ринку в нелегальний сегмент і значних бюджетних втрат",  зазначено в листі.

За результатами дослідження Kantar, загальна частка нелегальної продукції на ринку електронних сигарет становить майже 94%, а щорічні втрати бюджету лише акцизного податку перевищують 5 млрд грн.

Бізнес-асоціації наголошують, нікотиновмісні вироби для орального застосування є об’єктом регулювання у більшості країн ЄС та США.  У багатьох державах встановлено значно вищі допустимі рівні вмісту нікотину, ніж пропонується законопроєктом №14110-д. Наприклад, у 10 країнах ЄС верхня дозволена межа нікотину становить 16-25 мг, у США дозволені до продажу вироби із вмістом нікотину 9 мг. Отже, запропонований підхід не відповідає міжнародній практиці.

У законопроєкті є й інші дискусійні норми, що не узгоджуються із практикою європейських країн, зокрема щодо візуального оформлення упаковки нікотинових паучів.

"Бізнес-спільнота закликає народних депутатів до подальшого доопрацювання законопроєкту та впровадження збалансованого регулювання, яке дозволить ефективно контролювати обіг нікотиновмісних виробів на ринку без запровадження заборон",  зазначено у листі асоціацій.

Як повідомлялося, наприкінці 2025 року Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №14110-д щодо регулювання нікотинових паучів і рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні за основу.

Законопроєктом передбачені заборона продажу паучів неповнолітнім, заборона реклами, спонсорства та промоції, розміщення медичного попередження на упаковці не менш як на 65% її площі, а також граничний вміст – 1 мг нікотину в одному паучі.

Раніше понад 50 лікарів і медичних фахівців звернулися до депутатів із закликом врегулювати максимальний вміст нікотину в нікотинових паучах на рівні 16,6 мг.