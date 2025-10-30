Благодійність як частина корпоративної культури LEROY MERLIN UKRAINE

Початок повномасштабної війни в Україні для ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна став викликом і одночасно точкою перетворення: допомога людям і відбудова країни перетворилися на частину місії.

"Я щиро захоплююсь українцями. Наша мета – побудувати тут бізнес із серцем і увагою до кожного, хто робить його можливим", – запевняє француженка Аксель Берналь CEO LEROY MERLIN UKRAINE.

Народження Благодійного фонду Solidarity

З 2022 року компанія ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна почала допомагати людям, чиї домівки зруйнувала війна. Обсяги допомоги постійно зростали, тож компанія вирішила створити благодійний фонд Solidarity, який у жовтні розпочав роботу.

"Відтоді ми безпосередньо підтримали понад 21 000 людей, а опосередковано – більш як 800 000. Ми відремонтували житло, дитячі садочки, школи, університети, лікарні та реабілітаційні центри", – зауважує Аксель Берналь.

Благодійний проект від ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна та БФ Solidarity

За три роки роботи фонд Solidarity реалізував 120 проєктів, інвестувавши у них понад 6 мільйонів євро. Наразі в роботі ще 43 нові проєкти у Київській, Миколаївській, Чернігівській та Одеській областях.

"Один із проєктів мені запам’ятався особливо. Ми допомагали створювати реабілітаційний центр для ветеранів TYTANOVI-REHAB, і коли я завітала туди, то була вражена: пацієнти зробили прапор Франції й написали на ньому свої підписи. Це було дуже зворушливо", – згадує пані Берналь.

Допомагати людям – цінність компанії ЛЕРУА МЕРЛЕН

Фонд Solidarity – це не лише про фінансову підтримку, а й про людей, які діють. У фонді працюють 8 фахівців, але завдяки волонтерам компанії ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна кількість учасників проєкту зростає в рази.

"Активна участь співробітників у волонтерських програмах відображає цінності LEROY MERLIN – культуру ділитися. За цей рік майже 400 людей долучилися до різних акцій. Ми не маємо формальних програм заохочення, бо сама участь є цінністю", – наголошує Матьйо-Марі Арден, голова благодійного фонду Solidarity.

Голова Благодійного фонду Solidarity Матьйо-Марі Арден

Мережа будівельних гіпермаркетів не лише забезпечує матеріалами та обладнанням – її співробітники долучаються до відбудови: власноруч фарбують стіни та прибирають території.

Фонд Solidarity фокусується на відновленні житла та соціальної інфраструктури. За його участі відремонтовано десятки будинків у Бучі, Ірпені, Чернігівській області. Також фонд допомагає школам, лікарням, забезпечує прифронтові регіони генераторами та пічками, облаштовує реабілітаційні простори для військових та цивільних.

"Ми прагнемо того, щоб кожен українець, який постраждав від війни, мав можливість повернутися до нормального життя. Це не благодійність у класичному сенсі – це наша відповідальність", – наголошує Матьйо-Марі Арден.

Благодійність як частина стратегії

Для ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна допомога – це одна з головних цінностей компанії. Цього року французька група ADEO надала понад 2 мільйони євро фінансової допомоги для України, продовжуючи активно розвивати ініціативи у сфері відбудови та гуманітарної допомоги.