"Буремний перевал": сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури

12 лютого 2026 року у прокат виходить драматичний фільм "Буремний перевал", зрежисований і спродюсований Емеральд Феннелл за мотивами однойменного роману Емілі Бронте 1847 року. Світова й українська прем’єри відбудуться одночасно.

"Буремний перевал" Емеральд Феннелл – це сміливе й сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури.

У центрі нової екранізації – Марґо Роббі в ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа, чия заборонена пристрасть перетворюється з юнацького романтичного почуття на всепоглинаючу, руйнівну силу.

Режисерка: Емеральд Феннелл ("Перспективна дівчина", "Солтберн").

Актори: Марґо Роббі ("Барбі", "Загін самогубців: Місія навиліт"), Джейкоб Елорді ("Пірати Карибського моря: Помста Салазара", "Канадець", серіал "Ейфорія"), Хонґ Чау, Шазад Латіф, Елісон Олівер, Мартін Клунз, Юен Мітчелта інші.

Композитор: Ентоні Вілліс ("Як приборкати дракона 2", "МЗҐАН", "Солтберн").