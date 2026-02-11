Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,15

43,06

EUR

51,46

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

"Буремний перевал": сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури

12 лютого 2026 року у прокат виходить драматичний фільм "Буремний перевал"
12 лютого 2026 року у прокат виходить драматичний фільм "Буремний перевал"

12 лютого 2026 року у прокат виходить драматичний фільм "Буремний перевал", зрежисований і спродюсований Емеральд Феннелл за мотивами однойменного роману Емілі Бронте 1847 року. Світова й українська прем’єри відбудуться одночасно.

"Буремний перевал" Емеральд Феннелл – це сміливе й сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури.

У центрі нової екранізації – Марґо Роббі в ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа, чия заборонена пристрасть перетворюється з юнацького романтичного почуття на всепоглинаючу, руйнівну силу.

Режисерка: Емеральд Феннелл ("Перспективна дівчина", "Солтберн").

Актори: Марґо Роббі ("Барбі", "Загін самогубців: Місія навиліт"), Джейкоб Елорді ("Пірати Карибського моря: Помста Салазара", "Канадець", серіал "Ейфорія"), Хонґ Чау, Шазад Латіф, Елісон Олівер, Мартін Клунз, Юен Мітчелта інші.

Композитор: Ентоні Вілліс ("Як приборкати дракона 2", "МЗҐАН", "Солтберн").

Фото 2 — "Буремний перевал": сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури
Фото 3 — "Буремний перевал": сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури
Фото 4 — "Буремний перевал": сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури
Фото 5 — "Буремний перевал": сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури
Фото 6 — "Буремний перевал": сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури
Фото 7 — "Буремний перевал": сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури