Час діяти вже зараз: як бізнесу не повторити сценарій минулої зими – UCSC TALKS 2026

Сегмент торговельної нерухомості залишається важливою та динамічною складовою української економіки, що сприяє розвитку ритейлу, девелопменту, будівництва, логістики та інших суміжних галузей. Водночас саме ця галузь однією з перших відчуває вплив енергетичних ризиків.

Щоб відповісти на ці ті інші виклики, Українська Рада Торгових Центрів (UCSC) запускає новий формат професійних конференцій – UCSC TALKS, де учасники ринку обговорюють не теорію, а конкретні кейси, підходи та рішення, які вже довели свою ефективність на практиці.

Перша конференція UCSC TALKS 2026 буде сфокусована на темі енергоефективності та енергонезалежності бізнесу. Захід пройде 22 квітня у Києві, в інноваційному просторі UNIT.City, та збере представників комерційної нерухомості, ритейлу, логістики, енергетичного сектору, тощо.

Подія включає дві професійні сесії, які охоплюють як стратегічний, так і прикладний рівень взаємодії бізнесу з енергетикою. Серед партнерів конференції: IKNET, "Вісен Україна" (офіційний дистриб’ютор LG), Atmosfera та Укргазбанк.

Програма UCSC TALKS 2026

Першу сесію відкриє дискусія "Досвід зими 2025/2026. Як ми пережили кризу?". Учасники поділяться практикою роботи в умовах енергетичної нестабільності та власними управлінськими рішеннями, серед них представники ТОПових девелоперських компаній України:

Окремою частиною стане публічне інтерв’ю з головою правління НЕК "Укренерго" Віталієм Зайченком. Розмова буде присвячена очікуванням від опалювального сезону 2026/2027 і ключовим ризикам для енергосистеми. Інтерв’юером виступить Ігор Орел, редактор відділу "Індустрії" Forbes Ukraine.

Друга сесія зосередиться на практичних рішеннях: від альтернативної генерації до інженерних підходів, які вже реалізовані на об’єктах. Участь у ній візьмуть як девелопери й ритейлери, так і компанії, що безпосередньо впроваджують енергетичні технології.

Серед запланованих виступів:

  • "Енергостійкість мегамолу: досвід запуску СЕС у Lavina";
  • "Енергоефективність та енергетична незалежність: практичний досвід NOVUS";
  • "Комплексні енергетичні рішення для бізнесу: поєднання споживання, генерації та установок зберігання енергії – IKNET";
  • "5 практичних кроків для впровадження газопоршневої установки на підприємстві – Епіцентр";
  • Кейс впровадження когенерації у ТРЦ Veles Mall;
  • "Енергетична стійкість бізнесу: системні сонячні рішення та УЗЕ від Atmosfera";
  • "Енергонезалежні ТРЦ – міф чи реальність. Практичні рішення від Укргазбанк";
  • "Теплові насоси, енергоефективність - як ключовий фактор енергонезалежності – LG Вісен Україна".

Як долучитися?

Продаж квитків на захід триває, зареєструватися можна через офіційний сайт події.

Вартість участі:

  • 5 000 грн – для членів УРТЦ;
  • 10 000 грн – для інших учасників ринку.

Кількість місць обмежена. За додатковою інформацією звертайтеся на пошту: [email protected]