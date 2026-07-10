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Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 10 липня
Станом на 10 липня 2026 року в Україні дорожчають огірки, а ціни на помідори суттєво знизилися. Серед овочів борщового набору вартість картоплі, капусти, моркви та цибулі залишилася без змін.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 10 липня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|12-16 грн
|+0%
|Картопля молода
|13-45 грн
|+0%
|Цибуля
|18-20 грн
|+0%
|Морква
|30-35 грн
|+0%
|Капуста молода
|20-25 грн
|+0%
|Помідори
|55-75 грн
|-13,3%
|Огірки
|15-30 грн
|+25%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша молода картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевші помідори
Які овочі подешевшали найбільше
Ціни на стару картоплю перебувають у межах 12-16 грн/кг, а молода картопля коштує 13-45 грн/кг. В Україні триває сезонне здешевлення молодої картоплі. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін у середньому на 15% за тиждень.
Водночас огірки подорожчали одразу на 25%, а вартість помідорів знизилася на 13,3%.
Також ціни на білокачанну капусту в Україні почали знижуватися після тритижневого подорожчання. Від кінця минулого тижня продукція в середньому подешевшала на 16%
Низькі ціни встановилися на кабачки – 15-25 грн/кг, а баклажани коштують 95-105 грн/кг.
Прогноз цін
У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.
Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.
На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.