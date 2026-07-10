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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 10 июля
По состоянию на 10 июля 2026 г. в Украине дорожают огурцы, а цены на помидоры существенно снизились. Среди овощей борщового набора стоимость картофеля, капусты, моркови и лука осталась без изменений.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 10 июля:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|1 2 -1 6 грн
|+ 0 %
|Картофель молодой
|1 3 -45 грн
|+0%
|Лук
|18-20 грн
|+0%
|Морковь
|30 -35 грн
|+ 0 %
|Капуста молодая
|20 -25 грн
|+0%
|Помидоры
|55 – 75 грн
|- 13,3 %
|Огурцы
|15 – 30 грн
|+25%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый а молодой картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|дешевое и помидоры
Какие овощи подешевели больше всего
Цены на старый картофель находятся в пределах 12-16 грн/кг, а молодой картофель стоит 13-45 грн/кг. В Украине продолжается сезонное удешевление молодого картофеля. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен в среднем на 15% за неделю.
В то же время, огурцы подорожали сразу на 25%, а стоимость помидоров снизилась на 13,3%.
Также цены на белокочанную капусту в Украине начали снижаться после трехнедельного подорожания. С конца прошлой недели продукция в среднем подешевела на 16%.
Низкие цены установились на кабачки – 15–25 грн/кг, а баклажаны стоят 95–105 грн/кг.
Прогноз цен
В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.
Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.
К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влекущее средние цены вверх.