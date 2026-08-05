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Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 5 серпня

помідори
Помідори коштують в середньому 35 грн/кг / Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

Станом на 5 серпня 2026 року в Україні ціни на огірки та помідори не змінилися. Овочі борщового набору також не подорожчали, ціни залишилися на попередньому рівні.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість овочів станом на 5 серпня наступна:

Овочі Ціна Зміна
Картопля 10-14 грн +0%
Картопля молода 10-28 грн +0%
Цибуля 20-25 грн +0%
Морква 15-20 грн +0%
Капуста молода 15-20 грн +0%
Помідори 30-40 грн +0%
Огірки 15-25 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевша молода картопля
Сільпо широкий асортимент овочів
Novus найдешевші огірки

Які овочі подешевшали найбільше  

Ціни на стару картоплю перебувають у межах 10-14 грн/кг, а молода картопля в середньому коштує 20 грн/кг. Незважаючи на активне збирання нового врожаю та збільшення обсягів продукції, відпускні ціни за тиждень зросли на понад 53%. 

Вартість огірків тримаються на рівні 15-25 грн/кг, а середня ціна на помідори становить 35 грн/кг. 

Морква коштує в межах 15-20 грн/кг, а цибулю продають по 20-25 грн/кг. За кілограм цвітної капусти просять від 48 до 52 грн, а за баклажани — 20-25 грн.

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору. 

Тривала аномальна спека та відсутність опадів в Україні вже негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі. Скорочення обсягів виробництва створить передумови для суттєвого підвищення закупівельних та роздрібних цін уже цієї осені.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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