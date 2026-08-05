Цены на овощи в Украине — стоимость овощей 5 августа

По состоянию на 5 августа 2026 года в Украине цены на огурцы и помидоры не изменились. Овощи борщового набора тоже не подорожали, цены остались на прежнем уровне.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 5 августа следующая:

Овощи Цена Смена Картофель 10-14 грн +0% Картофель молодой 10-28 грн +0% Лук 20-25 грн +0% Морковь 15-20 грн +0% Капуста молодая 15-20 грн +0% Помидоры 30-40 грн +0% Огурцы 15-25 грн +0%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самый дешевый молодой картофель Сильпо широкий ассортимент овощей Novus самые дешевые огурцы

Какие овощи подешевели больше всего

Цены на старый картофель находятся в пределах 10-14 грн/кг, а молодой картофель в среднем стоит 20 грн/кг. Несмотря на активный сбор нового урожая и увеличение объемов продукции, отпускные цены за неделю выросли более чем на 53%.

Стоимость огурцов держится на уровне 15-25 грн/кг, а средняя цена на помидоры составляет 35 грн/кг.

Морковь стоит в пределах 15–20 грн/кг, а лук продают по 20–25 грн/кг. За килограмм цветной капусты просят от 48 до 52 грн, а за баклажаны – 20-25 грн.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.

Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине уже негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.