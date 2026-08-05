Цінні папери ще п’яти нових іноземних ETF-фондів отримали допуск до обігу в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення про допуск до обігу на території України цінних паперів п’яти іноземних біржових інвестиційних фондів (ETF), які зареєстровані в Німеччині та Ірландії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Комісії.

Завдяки цьому українські ліцензовані депозитарні установи та торговці цінними паперами отримали правову підставу обліковувати ці цінні папери та пропонувати їх інвесторам.

Процедура допуску та депозитарний облік

Заяви на допуск усіх п’яти фондів подала депозитарна установа ПрАТ "Альтера Фінанс".

Департамент фінансового моніторингу НКЦПФР підтвердив відсутність емітентів у державному реєстрі санкцій. Усі п'ять випусків можуть обліковуватися на рахунку Національного депозитарію України, відкритому в міжнародній депозитарно-кліринговій установі Clearstream Banking Luxembourg.

За інформацією Комісії, обмеження американського Securities Act 1933 стосовно пропонування паперів резидентам США не перешкоджають їхньому обігу в Україні.

Особливості та правила

Допущені інструменти належать до категорії UCITS ETF, що діють за єдиними європейськими правилами колективного інвестування. Окремо визначено рівень ризику та захисту:

частка цінних паперів одного емітента в портфелі фонду не може перевищувати 10% (для індексних фондів — 20%) від загальних активів; фонд зобов’язаний забезпечувати можливість виходу з інвестиції в будь-який момент; активи фонду зберігаються в окремому банку-депозитарії, незалежному від керуючої компанії; купівля цих ETF є інвестицією з ринковим ризиком, а прибутковість залежить від коливань ринку та комісій брокерів.

"Розширення переліку допущених іноземних цінних паперів дає українським ліцензованим торговцям цінними паперами законну підставу пропонувати клієнтам більш диверсифікований набір інструментів для довгострокових інвестицій, орієнтованих на дивідендний дохід. Для ринку капіталу, який в Україні лише формується, це один із практичних кроків у бік поступової інтеграції з європейською фінансовою інфраструктурою", — зазначили в НКЦПФР.

Про ETF

ETF (Exchange-Traded Fund або біржовий інвестиційний фонд) — це набір із різних цінних паперів. Він працює як великий кошик із різними активами (акціями, облігаціями, золотом), акції якого можна вільно купувати та продавати на фондовій біржі, як звичайні цінні папери окремих компаній

Нагадаємо, у квітні НКЦПФР представила концепцію, що дозволить бізнесу випускати акції за спрощеною процедурою. Замість державного регулятора реєстрацією займатиметься Центральний депозитарій, що скоротить терміни очікування з місяців до одного-двох тижнів.