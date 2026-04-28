В Україні хочуть спростити реєстрацію акцій: процедура скоротиться до семи днів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку представила концепцію, що дозволить бізнесу випускати акції за спрощеною процедурою. Замість державного регулятора реєстрацією займатиметься Центральний депозитарій, що скоротить терміни очікування з місяців до одного-двох тижнів.

Як повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НКЦПФР.

Реформа стосуватиметься насамперед непублічних випусків акцій. Нова модель має усунути бар'єри, які раніше відлякували малий та середній бізнес від акціонерного капіталу:

Надмірну бюрократію;

Високу вартість;

Затягнутість процесів.

За словами члена Нацкомісії Максима Лібанова, діюча процедура не оновлювалася понад два десятиліття. Основна ідея змін полягає в цифровізації: Центральний депозитарій самостійно реєструватиме стандартні випадки, як-от створення приватних акціонерних товариств або капіталізація прибутку. Нацкомісія при цьому залишить за собою стратегічний нагляд.

Перспективи для бізнесу та терміни реалізації

Спрощення випуску акцій розглядається як "тренувальний майданчик" для компаній перед їхнім виходом на повноцінний ринок капіталу. Очікується, що завдяки цифровізації реєстрація відбуватиметься майже автоматично.

Що потрібно для запуску реформи:

Внесення відповідних правок до законодавства України.

Технічна модернізація інфраструктури Центрального депозитарію.

Перехідний період для адаптації бізнесу до нової моделі.

За оптимістичними прогнозами, нова система запрацює у 2027 році. Наразі концепція проходить стадію обговорення з експертними колами.

Нагадаємо, українцям пропонують інвестувати у перемогу через облігацію "Білогірськ". У застосунку "Дія" з'явилася нова військова облігація з річною дохідністю 15,5%. Кошти від продажу спрямовуються на потреби Сил оборони, а держава гарантує повне повернення вкладень з відсотками.