Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Наличный курс:

USD

43,94

43,85

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине хотят упростить регистрацию акций: процедура сократится до семи дней

В Украине хотят упростить регистрацию акций / НКЦПФР

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку представила концепцию, позволяющую бизнесу выпускать акции по упрощенной процедуре. Вместо государственного регулятора будет регистрацией заниматься Центральный депозитарий, что сократит сроки ожидания с месяцев до одной-двух недель.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.

Реформа будет касаться, прежде всего, непубличных выпусков акций. Новая модель должна устранить барьеры, ранее отпугивавшие малый и средний бизнес от акционерного капитала:

  • Чрезмерная бюрократия;
  • Высокая стоимость;
  • Затянутость действий.

По словам члена Нацкомиссии Максима Либанова, действующая процедура не обновлялась более двух десятилетий. Основная идея изменений заключается в цифровизации: Центральный депозитарий будет самостоятельно регистрировать стандартные случаи, например создание частных акционерных обществ или капитализация прибыли. Нацкомиссия при этом оставит стратегический надзор.

Перспективы для бизнеса и сроки реализации

Упрощение выпуска акций рассматривается как "тренировочная площадка" для компаний перед их выходом на полноценный рынок капитала. Ожидается, что благодаря цифровизации регистрация будет происходить почти автоматически.

Что нужно для запуска реформы:

  • Внесение соответствующих поправок в законодательство Украины.
  • Техническая модернизация инфраструктуры Центрального депозитария.
  • Переходный период для адаптации бизнеса к новой модели.

По оптимистическим прогнозам, новая система заработает в 2027 году. В настоящее время концепция проходит стадию обсуждения с экспертными кругами.

Автор:
Максим Кольц