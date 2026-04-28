В Украине хотят упростить регистрацию акций: процедура сократится до семи дней

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку представила концепцию, позволяющую бизнесу выпускать акции по упрощенной процедуре. Вместо государственного регулятора будет регистрацией заниматься Центральный депозитарий, что сократит сроки ожидания с месяцев до одной-двух недель.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.

Реформа будет касаться, прежде всего, непубличных выпусков акций. Новая модель должна устранить барьеры, ранее отпугивавшие малый и средний бизнес от акционерного капитала:

Чрезмерная бюрократия;

Высокая стоимость;

Затянутость действий.

По словам члена Нацкомиссии Максима Либанова, действующая процедура не обновлялась более двух десятилетий. Основная идея изменений заключается в цифровизации: Центральный депозитарий будет самостоятельно регистрировать стандартные случаи, например создание частных акционерных обществ или капитализация прибыли. Нацкомиссия при этом оставит стратегический надзор.

Перспективы для бизнеса и сроки реализации

Упрощение выпуска акций рассматривается как "тренировочная площадка" для компаний перед их выходом на полноценный рынок капитала. Ожидается, что благодаря цифровизации регистрация будет происходить почти автоматически.

Что нужно для запуска реформы:

Внесение соответствующих поправок в законодательство Украины.

Техническая модернизация инфраструктуры Центрального депозитария.

Переходный период для адаптации бизнеса к новой модели.

По оптимистическим прогнозам, новая система заработает в 2027 году. В настоящее время концепция проходит стадию обсуждения с экспертными кругами.

