Ценные бумаги еще пяти новых иностранных ETF-фондов получили допуск к обращению в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о допуске к обращению на территории Украины ценных бумаг пяти иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF), зарегистрированных в Германии и Ирландии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Комиссии.

Благодаря этому украинские лицензированные депозитарные учреждения и торговцы ценными бумагами получили правовое основание учитывать эти ценные бумаги и предлагать инвесторам.

Процедура допуска и депозитарный учет

Заявления на допуск всех пяти фондов подал депозитарное учреждение ЧАО "Альтера Финанс".

Департамент финансового мониторинга НКЦБФР подтвердил отсутствие эмитентов в государственном реестре санкций. Все пять выпусков могут учитываться на счете Национального депозитария Украины, открытом в международном депозитарно-клиринговом учреждении Clearstream Banking Luxembourg.

По информации Комиссии, ограничения американского Securities Act 1933 по предложению бумаг резидентам США не препятствуют их обращению в Украине.

Особенности и правила

Допущенные инструменты относятся к категории UCITS ETF , действующим по единым европейским правилам коллективного инвестирования. Отдельно определен уровень риска и защиты:

доля ценных бумаг одного эмитента в портфеле фонда не может превышать 10% (для индексных фондов – 20%) от общих активов; фонд должен обеспечивать возможность выхода из инвестиции в хоть какой момент; активы фонда хранятся в отдельном банке-депозитарии, независимом от управляющей компании; покупка этих ETF является инвестицией с рыночным риском, а доходность зависит от колебаний рынка и комиссий брокеров.

"Расширение перечня допущенных иностранных ценных бумаг дает украинским лицензированным торговцам ценными бумагами законное основание предлагать клиентам более диверсифицированный набор инструментов для долгосрочных инвестиций, ориентированных на дивидендный доход. Для рынка капитала, который в Украине только формируется, это один из практических шагов в сторону постепенной интеграции с НКЦБФР.

О ETF

ETF ( Exchange - Traded Fund или биржевой инвестиционный фонд) – это набор из разных ценных бумаг. Он работает как большая корзина с разными активами (акциями, облигациями, золотом), акции которой можно свободно покупать и продавать на фондовой бирже, как обычные ценные бумаги отдельных компаний

Напомним, в апреле НКЦБФР представила концепцию, позволяющую бизнесу выпускать акции по упрощенной процедуре. Вместо государственного регулятора будет регистрацией заниматься Центральный депозитарий, что сократит сроки ожидания с месяцев до одной-двух недель.