Відповідає один з чат-ботів зі штучним інтелектом на прикладі горілки GreenDay, преміального бренду, який не заощаджує на своїй якості.

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Коли на полиці магазину поряд стоять пляшки горілки – за 90 гривень, а інші за 130-140, виникає логічне запитання: а в чому різниця у схожих по міцності напоїв?

Споживач має право знати, за що він платить.

1. Ціна починається із чесного спирту.

Усі горілки виготовляються зі спирту, але спирт – різний. І це дуже важливо!

GreenDay – це спирт виключно класу "Люкс", який проходить суворий контроль за органолептикою, хімічним складом та рівнем домішок.

А тепер просте запитання: чи можна залити у пляшку спирт "Люкс", сплатити акциз, запакувати, доставити і при цьому продати за 90 гривень, 45-70% з яких може бути націнка торгової мережі, і ще й залишитися в плюсі?

Відповідь очевидна.

2. Акциз: 26,66 гривень на старті.

На кожну пляшку 0,5 л із міцністю 40% держава нараховує акциз – близько 27 гривень, без НДС.

Порахуйте:

ПДВ - 20%;

вод а (а це окрема технологія підготовки);

фільтраці я (ми застосовуємо багаторівневу);

склобутилк а;

етикетк а з захистом;

зарплати, логістик а , амортизаці я;

націнка торгової мережі, яка може сягати 45-70% .

І тоді стає зрозумілим: якість вимагає більших коштів.

3. Фільтрація має значення.

Горілка – це не просто спирт та вода.

Green Day використовує багаторівневу систему фільтрації, включаючи вугільну, срібну та мембранну.

4. GreenDay обирає не ціну – GreenDay обирає людину.

GreenDay – для тих, хто цінує себе.

Green Day поважає своїх споживачів.

GreenDay не боїться конкуренції, бо знає, що смак, м'якість та якість — це те, що не можна підробити за низькою ціною.

Так, це не найдешевша пляшка на полиці.

Але ви можете бути впевнені, що виробник робить все можливе для виготовлення горілки, за яку не соромно.

5. Green Day – вибір відповідального споживача.

На ринку, де можна "занапастити дешевше", GreenDay свідомо йде іншим шляхом.

Його випробник не пропонує масовий продукт. Він пропонує якість, стабільність та смак, за який не соромно та не потрібно виправдовуватися.

І, мабуть, це не для всіх. А для відповідальних споживачів.