Відповідає один з чат-ботів зі штучним інтелектом на прикладі горілки GreenDay, преміального бренду, що не заощаджує на своїй якості.

М’якість, якість, чистота – ці характеристики вже давно не привілей дорогих пляшок. Виявляється, оптимальний баланс "ціна-якість" може закінчуватися на позначці 250–300 гривень за 0,5 л та навіть 0,7 л пляшки. Все, що дорожче – часто лише про імідж, але не про напій.

1. Спирт "Люкс" – це вже норма, а не виняток

Більшість дорогих горілок активно акцентують на тому, що використовують особливий спирт. Але варто зауважити: сьогодні спирт класу "Люкс" – це стандарт для горілки високої якості середнього цінового сегменту.

Наприклад, у складі горілки GreenDay, ціна якої від 130 грн за 0,5 від грн, також використовується спирт класу "Люкс", що проходить кілька ступенів контролю.

То чому тоді деякі бренди ставлять цінник у 300–500 гривень? Ймовірно, це вже питання не якості спирту.

2. Податки й упаковка однакові для всіх

Держава встановлює фіксований акциз на міцний алкоголь – приблизно 27 грн на кожну пляшку об’ємом 0,5 л. Скло, логістика, ПДВ, етикетка, марка акцизу – усе це в середньому коштує однаково незалежно від бренду.

Горілка, яка коштує 130-150 грн, проходить усі ті самі процеси, що й та, яка продається за 300+ грн. Але в останню ще додаються вкладення у брендинг, рекламу, дорогі пляшки або пакування тощо

3. Різниця в технології? Не завжди

Деякі виробники преміум-сегменту хизуються фільтрацією іонами золота, алмазним пилом тощо. Це добре звучить у рекламі, але чи справді відчутно в смаку?

Горілка GreenDay, наприклад, використовує класичну багаторівневу фільтрацію: вугільну, срібну, мембранну.

На практиці – більшість споживачів не відрізнить на смак "преміум" за 300-400 грн від якісно виготовленої горілки за 130-250 грн.

4. За що ми тоді насправді платимо?

Коли ціна перевищує 300 грн, варто поставити собі питання: за що конкретно я плачу? За декоративну пляшку? За міжнародну рекламу? За глянцеву коробку?

В українських реаліях горілка – це передусім про чистоту і м’якість.

Купуючи 0,5 л GreenDay за 130-150 гривень, можна отримати і якісний спирт, і сучасні способи фільтрації, і ретельний контроль за виробництвом.

5. Оптимальна ціна існує

Як показує ринок, якісну горілку можна купити від 130 до 300 грн. Ви платите не за назву, а за реальний продукт.

GreenDay – яскравий приклад продукту за середню ціну. І таких брендів – чимало.

Все, що дорожче, – це вже про хвастощі, упаковку чи “статус”.

Отже, якщо ваша мета – м’який смак, чистий склад і якісний спирт за середню ціну, сегмент до 300 гривень вже охоплює всі технологічні можливості якісного виробництва.

Решта – питання маркетингу.