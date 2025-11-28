Чорна п’ятниця 2025: турбота, краса і свята, які починаються зараз

Наприкінці листопада Чорна п’ятниця стає не просто стартом знижок, а символом початку святкового сезону. Це час, коли ми шукаємо подарунки, турботу про себе й близьких — усе, що створює відчуття тепла перед зимою.

За даними Admitad, цьогоріч українці витрачатимуть менше імпульсивно, натомість обиратимуть те, що приносить реальну користь або емоцію. І бренди відповідають на цей запит: чесними знижками, продуманими сервісами й ідеями для натхнення.

TK Laser — догляд, що надихає впевненістю

Міжнародна мережа TK Laser — це простір сучасної естетики, де турбота про себе стає приємною звичкою. Салони працюють по всій Україні, а команда спеціалістів гарантує ефективність і комфорт процедур.

На Чорну п’ятницю TK Laser пропонує рекордну знижку -70% на лазерну епіляцію — для жінок і чоловіків. Оберайте свою зону, записуйтесь онлайн і почніть сезон свят із відчуттям легкості.

"Сільпо" — Рожева п’ятниця замість чорної

Цьогоріч у "Сільпо" Чорна п’ятниця змінює колір — на рожевий. Онлайн-супермаркет і мобільний застосунок пропонують знижки до -60% на тисячі позицій: від улюблених продуктів і солодощів до дитячих іграшок, побутової хімії та книг.

Доставка — додому, в офіс або Новою поштою. Для нових користувачів діє спеціальна пропозиція, а разом із Mastercard — акція "1+1 за 0,19 грн".

ONIKS — історії у прикрасах

Ювелірний бренд ONIKS, якому вже понад 30 років, залишається родинним бізнесом, що творить емоції у золоті й сріблі. Каблучки, сережки, браслети — класика і тренди, створені для моментів, коли хочеться сказати "дякую" чи "люблю".

ONIKS — це прикраси, які стають частиною історії. І Чорна п’ятниця — чудова нагода додати блиску цій історії.

OneByOne — архів, у якому живе стиль

Український бренд OneByOne відомий своєю пристрастю до жіночої моди. Цьогоріч бренд відкриває ARCHIVE SALE — розпродаж архівних колекцій із вигодою до -20%. Нові колекції не беруть участі — лише речі, які полюбилися постійним клієнткам. Це не просто знижка, а знак вдячності тим, хто з OneByOne вже давно.

HILLARY — краса, що діє з першого використання

Український бренд доглядової косметики HILLARY пропонує знижки до -70% на свої бестселери. Засоби для обличчя, тіла та волосся, що працюють із першого використання, — це шанс оновити догляд, який справді діє.

«Встигніть вибрати найкраще для своєї шкіри» — закликає бренд, і важко не погодитись.

FoRoom — техніка, що створює затишок

FoRoom — експерти з побутової техніки та електроніки для дому. Понад 30 000 товарів — від роботів-пилососів і 3D-принтерів до телевізорів і кавомашин. На Чорну п’ятницю діють великі знижки на техніку Bosch, Siemens, Samsung, Gorenje, Xiaomi та інші бренди.

Farvater Travel — втеча від зими до сонця

Український туристичний бренд Farvater Travel уже 19 років допомагає мандрівникам шукати свій райський куточок. На Чорну п’ятницю доступні пакетні тури за спеціальними цінами — Єгипет, В’єтнам, Мальдіви, ОАЕ, Шрі-Ланка, Тенеріфе. А для тих, хто планує наперед — раннє бронювання літніх напрямків: Туреччина, Іспанія, Кіпр.

Підсумок

Чорна пʼятниця 2025 — це не про метушню, а про усвідомлену турботу: про себе, про дім, про близьких. Від лазерної епіляції до прикрас і мандрівок — кожен бренд нагадує: найкращі покупки — ті, що приносять радість і залишають після себе щось більше, ніж чек.