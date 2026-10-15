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Де у Європі найвищі ціни на компактні квартири та як відрізняються від вартості житла в Україні

будинки ріка квартири
У Португалії зафіксовані найвищі ціни на компактну нерухомість на європейському ринку. / Pexels

Команда OLX Нерухомість порівняла вартість купівлі житла в Україні, Польщі, Румунії та Португалії, а також у найбільших містах цих країн. Для аналізу обрали однокімнатні квартири площею 30-40 м².

Про це повідомляє Dilo з посиланням на OLX Нерухомість.

Результати показали суттєву різницю між ринками. Найдорожче таке житло коштує в Португалії, тоді як найнижчі медіанні ціни серед досліджених країн зафіксовані в Україні. Розбираємося, скільки потрібно заплатити за компактну квартиру в різних країнах і містах.

Україна: найдоступніше житло серед досліджених країн

У серпні 2026 року медіанна ціна квартири площею 30-40 м² в Україні становила $38,5 тис.

Найдорожчим містом у цьому сегменті став Львів, де медіанна вартість квартири сягнула $57,4 тис. На другому місці – Київ із показником $53 тис.

Далі в рейтингу розташувалася Одеса – $38,5 тис. У Дніпрі та Харкові компактне житло коштує помітно дешевше – відповідно $27,5 тис. та $25 тис.

Таким чином, квартира у Львові в середньому на $4,4 тис. дорожча, ніж у Києві. Якщо ж порівнювати Львів із найдешевшим містом у п’ятірці, різниця ще відчутніша: житло там приблизно вдвічі дорожче, ніж у Харкові.

Румунія: майже вдвічі дорожче, ніж в Україні

Другим за доступністю серед досліджених ринків стала Румунія. Медіанна ціна квартири площею 30-40 м² по країні у серпні становила $74,2 тис. – майже вдвічі більше, ніж в Україні.

Найвищі ціни зафіксували у Клуж-Напоці – $105,3 тис. за квартиру. Це друге за величиною місто Румунії, відоме великим університетом, а також розвиненими IT, культурною та туристичною сферами.

На другій позиції опинилася Тімішоара з медіанною ціною $84,2 тис., на третій – Констанца, де квартира такого розміру коштує близько $79 тис.

Столиця країни, Бухарест, посіла четверте місце – $75,5 тис. Найнижчий показник серед проаналізованих міст зафіксували в Яссах – $73,2 тис.

Польща: компактна квартира коштує понад $129 тисяч

У Польщі медіанна вартість квартири площею 30-40 м² у серпні 2026 року становила $129,6 тис. Це приблизно у три рази більше, ніж середня медіанна ціна в Україні. Різниця між показниками двох країн перевищує $90 тис.

Найдорожчим польським містом у дослідженні стала Варшава – $174,2 тис. На другому місці – Краків із показником $164,2 тис., а на третьому – Гданськ, де аналогічне житло коштує $158,3 тис.

У Вроцлаві медіанна ціна становила $145,5 тис., а в Познані – $134,1 тис.

Португалія найдорожчий ринок у дослідженні

Серед усіх проаналізованих країн найдорожче купувати компактне житло в Португалії. Медіанна ціна квартири площею 30-40 м² у серпні 2026 року становила близько $243 тис.

Для порівняння: це майже у сім разів більше, ніж медіанна вартість аналогічного житла в Україні.

Очолює рейтинг Лісабон, де за квартиру такого розміру доведеться заплатити в середньому $297 тис. Другим став Порту – $243 тис., третім – Сетубал із показником $232,6 тис.

У Коїмбрі медіанна ціна становила $221,4 тис., а в Бразі – $210,6 тис.

Саме в Португалії спостерігається найбільша різниця між дослідженими містами: квартира в Лісабоні коштує більш ніж на $86,4 тис. дорожче, ніж у Бразі.

Ціна житла не єдиний показник

Порівнювати вартість нерухомості між країнами лише за ціною квадратних метрів недостатньо. На доступність житла також впливають рівень заробітних плат, податки, прожитковий мінімум та загальна економічна ситуація.

Зокрема, у 2026 році мінімальна зарплата в Україні становить близько $193 – 8 647 грн до оподаткування. У Польщі цей показник сягає приблизно $1 249 (4 806 злотих), у Румунії – $932 (4 325 леїв), а в Португалії – $1 046 (920 євро).

Тобто в країнах із дорожчою нерухомістю, як правило, вищим є і рівень мінімальної оплати праці. Тому реальна доступність житла для населення залежить не лише від його номінальної ціни.

Помітна різниця у вартості є і всередині самих країн. У деяких містах квартира площею 30-40 м² може коштувати на десятки тисяч доларів більше або менше залежно від регіону.

В Україні на формування цін додатково суттєво впливають безпекова ситуація та міграційні процеси. Вони безпосередньо позначаються на попиті, пропозиції та, відповідно, вартості житла в різних регіонах.

Нагадаємо, девелопери повідомили про велику ймовірність зростання попиту на розтермінування готового первинного житла на 30%. До 90% нових запитів у цьому сегменті можуть припадати на квартири у вже введених в експлуатацію або майже готових будинках, зокрема житло з ремонтом “під ключ”.

Автор:
Ярослава Тюпка

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