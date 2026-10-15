Де у Європі найвищі ціни на компактні квартири та як відрізняються від вартості житла в Україні

Команда OLX Нерухомість порівняла вартість купівлі житла в Україні, Польщі, Румунії та Португалії, а також у найбільших містах цих країн. Для аналізу обрали однокімнатні квартири площею 30-40 м².

Про це повідомляє Dilo з посиланням на OLX Нерухомість.

Результати показали суттєву різницю між ринками. Найдорожче таке житло коштує в Португалії, тоді як найнижчі медіанні ціни серед досліджених країн зафіксовані в Україні. Розбираємося, скільки потрібно заплатити за компактну квартиру в різних країнах і містах.

Україна: найдоступніше житло серед досліджених країн

У серпні 2026 року медіанна ціна квартири площею 30-40 м² в Україні становила $38,5 тис.

Найдорожчим містом у цьому сегменті став Львів, де медіанна вартість квартири сягнула $57,4 тис. На другому місці – Київ із показником $53 тис.

Далі в рейтингу розташувалася Одеса – $38,5 тис. У Дніпрі та Харкові компактне житло коштує помітно дешевше – відповідно $27,5 тис. та $25 тис.

Таким чином, квартира у Львові в середньому на $4,4 тис. дорожча, ніж у Києві. Якщо ж порівнювати Львів із найдешевшим містом у п’ятірці, різниця ще відчутніша: житло там приблизно вдвічі дорожче, ніж у Харкові.

Румунія: майже вдвічі дорожче, ніж в Україні

Другим за доступністю серед досліджених ринків стала Румунія. Медіанна ціна квартири площею 30-40 м² по країні у серпні становила $74,2 тис. – майже вдвічі більше, ніж в Україні.

Найвищі ціни зафіксували у Клуж-Напоці – $105,3 тис. за квартиру. Це друге за величиною місто Румунії, відоме великим університетом, а також розвиненими IT, культурною та туристичною сферами.

На другій позиції опинилася Тімішоара з медіанною ціною $84,2 тис., на третій – Констанца, де квартира такого розміру коштує близько $79 тис.

Столиця країни, Бухарест, посіла четверте місце – $75,5 тис. Найнижчий показник серед проаналізованих міст зафіксували в Яссах – $73,2 тис.

Польща: компактна квартира коштує понад $129 тисяч

У Польщі медіанна вартість квартири площею 30-40 м² у серпні 2026 року становила $129,6 тис. Це приблизно у три рази більше, ніж середня медіанна ціна в Україні. Різниця між показниками двох країн перевищує $90 тис.

Найдорожчим польським містом у дослідженні стала Варшава – $174,2 тис. На другому місці – Краків із показником $164,2 тис., а на третьому – Гданськ, де аналогічне житло коштує $158,3 тис.

У Вроцлаві медіанна ціна становила $145,5 тис., а в Познані – $134,1 тис.

Португалія – найдорожчий ринок у дослідженні

Серед усіх проаналізованих країн найдорожче купувати компактне житло в Португалії. Медіанна ціна квартири площею 30-40 м² у серпні 2026 року становила близько $243 тис.

Для порівняння: це майже у сім разів більше, ніж медіанна вартість аналогічного житла в Україні.

Очолює рейтинг Лісабон, де за квартиру такого розміру доведеться заплатити в середньому $297 тис. Другим став Порту – $243 тис., третім – Сетубал із показником $232,6 тис.

У Коїмбрі медіанна ціна становила $221,4 тис., а в Бразі – $210,6 тис.

Саме в Португалії спостерігається найбільша різниця між дослідженими містами: квартира в Лісабоні коштує більш ніж на $86,4 тис. дорожче, ніж у Бразі.

Ціна житла – не єдиний показник

Порівнювати вартість нерухомості між країнами лише за ціною квадратних метрів недостатньо. На доступність житла також впливають рівень заробітних плат, податки, прожитковий мінімум та загальна економічна ситуація.

Зокрема, у 2026 році мінімальна зарплата в Україні становить близько $193 – 8 647 грн до оподаткування. У Польщі цей показник сягає приблизно $1 249 (4 806 злотих), у Румунії – $932 (4 325 леїв), а в Португалії – $1 046 (920 євро).

Тобто в країнах із дорожчою нерухомістю, як правило, вищим є і рівень мінімальної оплати праці. Тому реальна доступність житла для населення залежить не лише від його номінальної ціни.

Помітна різниця у вартості є і всередині самих країн. У деяких містах квартира площею 30-40 м² може коштувати на десятки тисяч доларів більше або менше залежно від регіону.

В Україні на формування цін додатково суттєво впливають безпекова ситуація та міграційні процеси. Вони безпосередньо позначаються на попиті, пропозиції та, відповідно, вартості житла в різних регіонах.

Нагадаємо, девелопери повідомили про велику ймовірність зростання попиту на розтермінування готового первинного житла на 30%. До 90% нових запитів у цьому сегменті можуть припадати на квартири у вже введених в експлуатацію або майже готових будинках, зокрема житло з ремонтом “під ключ”.