Где в Европе самые высокие цены на компактные квартиры и как отличаются от стоимости жилья в Украине

Команда OLX Недвижимость сравнила стоимость покупки жилья в Украине, Польше, Румынии и Португалии, а также крупнейших городах этих стран. Для анализа выбрали однокомнатные квартиры площадью 30–40 м².

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на OLX Недвижимость.

Результаты показали существенную разницу между рынками. Дороже всего такое жилье стоит в Португалии, тогда как самые низкие медианные цены среди исследованных стран зафиксированы в Украине. Разбираемся, сколько нужно заплатить за компактную квартиру в разных странах и городах.

Украина: самое доступное жилье среди исследованных стран

В августе 2026 года медианная цена квартиры площадью 30-40 м² в Украине составила $38,5 тыс.

Самым дорогим городом в этом сегменте стал Львов, где медианная стоимость квартиры достигла $57,4 тыс. На втором месте – Киев с показателем $53 тыс.

Далее в рейтинге расположилась Одесса – $38,5 тыс. В Днепре и Харькове компактное жилье стоит заметно дешевле – соответственно $27,5 тыс. и $25 тыс.

Таким образом, квартира во Львове в среднем на $4,4 тыс. дороже, чем в Киеве. Если сравнивать Львов с самым дешевым городом в пятерке, разница еще более ощутима: жилье там примерно вдвое дороже, чем в Харькове.

Румыния: почти вдвое дороже, чем в Украине

Вторым по доступности среди исследованных рынков стала Румыния. Медианная цена квартиры площадью 30-40 м² по стране в августе составила $74,2 тыс. – почти вдвое больше, чем в Украине.

Высокие цены зафиксировали в Клуж-Напоке – $105,3 тыс. за квартиру. Это второй по величине город Румынии, известный крупным университетом, а также развитые IT, культурные и туристические сферы.

На второй позиции оказалась Тимишоара с медианной ценой $84,2 тыс., на третьей – Констанца, где квартира такого размера стоит около $79 тыс.

Столица страны, Бухарест, заняла четвертое место – $75,5 тыс. Самый низкий показатель среди проанализированных городов зафиксировали в Яссах – $73,2 тыс.

Польша: компактная квартира стоит более $129 тысяч

В Польше медианная стоимость квартиры площадью 30-40 м² в августе 2026 года составила $129,6 тыс. Это примерно в три раза больше, чем средняя медианная цена в Украине. Разница между показателями двух стран превышает $90 тыс.

Самым дорогим польским городом в исследовании стала Варшава – $174,2 тыс. На втором месте – Краков с показателем $164,2 тыс., а на третьем – Гданьск, где аналогичное жилье стоит $158,3 тыс.

Во Вроцлаве медианная цена составила $145,5 тыс., а в Познани – $134,1 тыс.

Португалия – самый дорогой рынок в исследовании

Среди всех проанализированных стран дороже всего покупать компактное жилье в Португалии. Медианная цена квартиры площадью 30-40 м² в августе 2026 года составила около $243 тыс.

Для сравнения: это почти в семь раз больше медианной стоимости аналогичного жилья в Украине.

Возглавляет рейтинг Лиссабон, где за квартиру такого размера придется заплатить в среднем $297 тыс. Вторым стал Порту – $243 тыс., третьим – Сетубал с показателем $232,6 тыс.

В Коимбре медианная цена составляла $221,4 тыс., а в Браге – $210,6 тыс.

Именно в Португалии наблюдается самая большая разница между исследованными городами: квартира в Лиссабоне стоит более чем на $86,4 тыс. дороже, чем в Браге.

Цена жилья – не единственный показатель

Сравнивать стоимость недвижимости между странами только по цене квадратных метров недостаточно. На доступность жилья также влияют уровень заработной платы, налоги, прожиточный минимум и общая экономическая ситуация.

В частности, в 2026 году минимальная зарплата в Украине составляет около $193 – 8647 грн до налогообложения. В Польше этот показатель составляет около $1 249 (4 806 злотых), в Румынии – $932 (4 325 леев), а в Португалии – $1 046 (920 евро).

То есть в странах с более дорогой недвижимостью, как правило, выше и уровень минимальной оплаты труда. Поэтому реальная доступность жилья для населения зависит не только от его номинальной цены.

Заметная разница в стоимости есть и внутри самих стран. В некоторых городах квартира площадью 30-40 м² может стоить на десятки тысяч долларов больше или меньше в зависимости от региона.

В Украине на формирование цен дополнительно существенно влияют ситуация безопасности и миграционные процессы. Они непосредственно отражаются на спросе, предложениях и, соответственно, стоимости жилья в разных регионах.

Напомним, девелоперы сообщили о большой вероятности роста спроса на рассрочку готового первичного жилья на 30%. До 90% новых запросов в этом сегменте могут приходиться на квартиры в уже введенных в эксплуатацию или почти готовых домах, в том числе жилье с ремонтом "под ключ".