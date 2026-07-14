Де українському бізнесу шукати digital-співробітників у 2026 році

Кадровий дефіцит залишається однією з головних проблем українського бізнесу у 2026 році. Якщо у виробництві та логістиці компанії змагаються за водіїв, інженерів і представників робітничих професій, то в цифровій економіці боротьба точиться за маркетологів, менеджерів з продажу, спеціалістів підтримки клієнтів, HR-фахівців, дизайнерів та інших професіоналів, які працюють здебільшого онлайн чи ремоут.

Але роботодавці все частіше стикаються з новою проблемою: знайти digital-фахівця стає складніше навіть за конкурентної зарплати.

Ринок праці розділився на два напрямки

Якщо не враховувати сектор miltech, сьогодні український ринок праці фактично складається з двох великих сегментів:

Робітничі, виробничі та технічні професії, де спостерігається гострий дефіцит кадрів. Онлайн-професії, які не прив'язані до конкретного міста чи офісу. Менеджери з продажу, маркетологи, копірайтери, SEO-фахівці, рекрутери, спеціалісти клієнтської підтримки та e-commerce-менеджери можуть працювати з будь-якої точки України чи світу.

Саме тому традиційний підхід до пошуку персоналу поступово втрачає ефективність. Роботодавці вже не шукають кандидатів лише у своєму місті, вони конкурують за спеціалістів на національному рівні, а подекуди, ще й за українців, які за кордоном.

Чому класичні джобборди не завжди вирішують проблему

На великих сайтах пошуку роботи digital-вакансії можуть губитися серед тисяч оголошень із різних сфер – від виробництва до роздрібної торгівлі.

У результаті роботодавець може отримувати багато нерелевантних відгуків або бути змушеним витрачати додатковий час на пошук потрібної аудиторії.

Саме тому у світі активно розвиваються нішеві платформи, які спеціалізуються на окремих категоріях професій та допомагають роботодавцям знаходити більш цільових кандидатів.

Зростає попит на спеціалізовані платформи

В Україні одним із таких проєктів став Injobe. Це платформа, яка фокусується виключно на вакансіях для тих, хто працює онлайн. Саме так вони себе і позиціонують.

На платформі представлені вакансії у сферах маркетингу, продажів, дизайну, IT, HR, медіа, e-commerce, управління проєктами та інших цифрових напрямках. Також сервіс дозволяє компаніям працювати з кандидатами через внутрішній чат, відстежувати етапи відбору та отримувати доступ до бази резюме.

За даними платформи, щодня ресурс відвідують кілька тисяч користувачів, а роботодавці почали використовувати його для пошуку спеціалістів, які працюють у форматі remote або hybrid.

Що це означає для роботодавців

У 2026 році питання вже не лише в тому, де розмістити вакансію. Важливо розуміти, де знаходиться потрібна аудиторія людей, які нам потрібні.

Якщо компанія шукає водія чи виробничого працівника, вона використовує одні канали пошуку. Якщо ж потрібно знайти менеджера з продажу, маркетолога, рекрутера або спеціаліста підтримки клієнтів, дедалі більше роботодавців звертають увагу на платформи, які спеціалізуються саме на цифрових професіях, як-от Injobe.

На тлі кадрового дефіциту та конкуренції за таланти бізнес поступово переходить від масового розміщення вакансій до більш точного пошуку кандидатів. І саме цей підхід може стати однією з ключових переваг роботодавців у найближчі роки.