Договір дарування: які обов'язки сторін і підстави для розірвання

Договір дарування – одна з найпопулярніших майнових угод з огляду на ощадливе оподаткування. Втім, це не просто формальність, а юридичний інструмент, який має чіткі правила.

Договір дарування є правочином, за яким одна сторона передає чи зобов’язується передати другій стороні безоплатно майно у власність.

Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, нерухомі речі, а також майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому (стаття 718 Кодексу), повідомляє Delo.ua з посиланням на роз'яснення Мін'юсту.

Якщо у документі прописаний обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку майнову або немайнову дію, йогонеможна кваліфікувати як договір дарування (cт.717 Цивільного кодексу України).

Договір дарування: хто може бути сторонами угоди

За ст. 720 кодексу в договорі дарування сторонами можуть бути фізособи, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальна громада. При цьому батьки (або усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних.

Укладання одним із подружжя договору дарування зі сторонньою особою щодо своєї частки у спільній сумісній власності подружжя можливе лише за умови її виділу в натурі.

Підприємницькі товариства можуть укласти договір дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо встановлено установчим документом дарувальника. Це положення не поширюється на право юридичної особи укладати договір пожертви.

Договір дарування від імені дарувальника може укласти і його представник. Проте у довіреності обов’язково мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові або компанії (повне найменування обдаровуваного). У разі невиконання умови довіреність вважається нікчемною.

Права і обов’язки дарувальника і обдарованого

Якщо дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком, або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна обдаровуваного або інших осіб, він зобов’язаний повідомити про них обдаровуваного.

Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі і який не повідомив про них обдаровуваного, зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком (стаття 721 Кодексу).

Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття.

Дарувальник, який передав річ підприємству, організації транспорту, зв’язку або іншій особі для вручення її обдаровуваному, має право відмовитися від договору дарування до вручення речі обдаровуваному.

Якщо дарунок направлено обдаровуваному без його попередньої згоди, дарунок є прийнятим, якщо обдаровуваний негайно не заявить про відмову від його прийняття.

Прийняття обдаровуваним документів, які посвідчують право власності на річ, інших документів, які посвідчують належність дарувальникові предмета договору, або символів речі (ключів, макетів тощо) є прийняттям дарунка (стаття 722 Кодексу).

Договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому

Договором дарування може бути встановлений обов’язок дарувальника передати дарунок обдаровуваному в майбутньому через певний строк (у певний термін) або у разі настання відкладальної обставини.

Обдаровуваний має право вимагати від дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості у разі настання терміну або відкладальної обставини, встановлених договором дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому,.

Якщо до настання цього строку дарувальник або обдаровуваний помре, договір дарування припиняється (стаття 723 Кодексу).

Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився. Обдаровуваний має право у будь-який час до прийняття дарунка на підставі договору дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому відмовитися від нього (стаття 724 Кодексу).

Чи можна розірвати договір дарування

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомості чи іншого цінного майна, якщо обдаровуваний умисно вчинив кримінальне правопорушення проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) чи дітей.

У разі, якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування.

Крім того, дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо:

обдаровуваний створює загрозу втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;

внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена;

на момент пред’явлення вимоги дарунок є збереженим.

У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов’язаний повернути дарунок у натурі (cт. 727 ЦКУ). Відповідно до вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік, нагадують в Мін'юсті.

Які документи необхідні для посвідчення договору дарування

При посвідченні нотаріусом договору дарування мають бути подані наступні документи:

паспорти та реєстраційні номери облікової картки платника податків;

довіреність (якщо діятиме представник);

якщо договір за участю юридичної особи, документи які підтверджують правоздатність та дієздатність юрособи;

документи, які підтверджують право власності відчужуваного майна;

згода подружжя (у разі розпорядження спільним майном подружжя);

оцінка об’єкта дарування (якщо передбачена сплата податку).

Однак цей перелік не є вичерпним, оскільки все залежить від виду подарованого майна та сторін договору.