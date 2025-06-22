Дарственная: какие обязанности сторон и основания для расторжения договора

Одна из самых популярных имущественных сделок в Украине - договор дарения, с учетом экономного налогообложения. Впрочем, это не просто формальность, а юридический инструмент, имеющий четкие правила.

Договор дарения является сделкой, согласно которой одна сторона передает или обязуется передать другой стороне безвозмездно имущество в собственность.

Подарком могут быть движимые вещи, в том числе деньги и ценные бумаги, недвижимые вещи, а также имущественные права, которыми даритель владеет или могут возникнуть у него в будущем (статья 718 Кодекса), пишет Delo.ua со ссылкой на разъяснение Минюста.

Если в документе прописана обязанность одаряемого совершить в пользу дарителя какое-либо имущественное или неимущественное действие, его нельзя квалифицировать как договор дарения (ст.717 Гражданского кодекса Украины).

Договор дарения: кто может быть сторонами соглашения

Согласно ст. 720 кодекса в договоре дарения сторонами могут быть физлица, юрлица, государство Украина, АР Крым, территориальная община. При этом родители (или усыновители) опекуны не имеют права дарить имущество детей, подопечных.

Заключение одним из супругов договора дарения с посторонним лицом по поводу своей доли в совместной совместной собственности супруги возможны только при условии ее выдела в натуре.

Предпринимательские общества могут заключить договор дарения между собой, если право осуществлять дарение прямо установлено учредительным документом дарителя. Это положение не распространяется на право юридического лица заключать договор пожертвования.

Договор дарения от имени дарителя может заключить и его представитель. Однако в доверенности обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество или компании (полное наименование одаряемого). В случае невыполнения условия доверенность считается ничтожной.

Права и обязанности дарителя и одаренного

Если дарителю известно о недостатках вещи, являющейся подарком, или ее особых свойствах, которые могут быть опасны для жизни, здоровья, имущества одаряемого или других лиц, он обязан сообщить о них одаряемому.

Даритель, которому было известно о недостатках или особых свойствах подаренной вещи и который не сообщил о них одаряемого, обязан возместить вред, причиненный имуществу, и вред, причиненный увечьем, другим повреждением здоровья или смертью в результате владения или пользования подарком (статья 721 Кодекса).

Право собственности одаряемого на подарок возникает с момента его принятия.

Даритель, передавший вещь предприятию, организации транспорта, связи или другому лицу для вручения его одаряемому, имеет право отказаться от договора дарения до вручения вещи одаряемому.

Если подарок направлен одаряемому без его предварительного согласия, подарок принят, если одаренный немедленно не заявит об отказе от его принятия.

Принятие одаряемым документов, удостоверяющих право собственности на вещь, других документов, удостоверяющих принадлежность дарителю предмета договора, или символов вещи (ключей, макетов и т.п.) является принятием подарка (статья 722 Кодекса).

Договор дарения с обязанностью передать подарок в будущем

Договором дарения может быть установлена обязанность дарителя передать дар одаряемому в будущем через определенный срок (в определенный срок) или в случае наступления отлагательного обстоятельства.

Одаряемый имеет право требовать от дарителя передачи дара или возмещения его стоимости в случае наступления срока или отлагательного обстоятельства, установленных договором дарения с обязанностью передать подарок в будущем.

Если до наступления этого срока даритель или одаренный умрет, договор дарения прекращается (статья 723 Кодекса).

Даритель вправе отказаться от передачи подарка в будущем, если после заключения договора его имущественное положение существенно ухудшилось. Одаряемый имеет право в любое время до принятия подарка на основании договора дарения с обязанностью передать подарок в будущем отказаться от него (статья 724 Кодекса).

Можно ли расторгнуть договор дарения

Даритель вправе потребовать расторжения договора дарения недвижимости или другого ценного имущества, если одаряемый умышленно совершил уголовное правонарушение против жизни, здоровья, собственности дарителя, его родителей, супруги (супруга) или детей.

В случае, если одаряемый совершил умышленное убийство дарителя, наследники дарителя вправе потребовать расторжения договора дарения.

Кроме того, даритель имеет право требовать расторжения договора дарения, если:

одаряемый создает угрозу потери дара, имеющего для дарителя большую неимущественную ценность;

вследствие небрежного отношения одаряемого кстати, составляющего культурную ценность, эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена;

к моменту предъявления требования подарок сохранен.

В случае расторжения договора дарения одаряемый обязан вернуть подарок в натуре (ст. 727 ГКУ). Согласно требованиям о расторжении договора дарения, применяется исковая давность в один год, напоминают в Минюсте.

Какие документы необходимы для удостоверения договора дарения

При удостоверении нотариусом договора дарения должны быть представлены следующие документы:

паспорта и регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика;

доверенность (если будет действовать представитель);

если договор с участием юридического лица, документы подтверждающие правоспособность и дееспособность юрлица;

документы, подтверждающие право собственности отчуждаемого имущества;

согласие супругов (в случае распоряжения общим имуществом супругов);

оценка объекта дарения (если предусмотрена уплата налога).

Однако этот перечень не исчерпывающий, поскольку все зависит от вида подаренного имущества и сторон договора.