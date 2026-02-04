Експорт ІТ-послуг у грудні зріс на 26% – до 685 млн доларів

Експорт ІТ-послуг України у грудні 2025 року зріс до 685 млн доларів, що на 142 млн дол. або 26,2% більше, ніж у листопаді, свідчать дані Національного банку України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови фінкомітету з питань митної політики Данила Гетманцева.

У річному вимірі показник також продемонстрував зростання: порівняно з груднем 2024 року експорт ІТ-послуг збільшився на 69 млн дол. або 11,2% – з 616 млн дол. до 685 млн дол.

Загалом за підсумками 2025 року експорт ІТ-послуг досяг 6,656 млрд доларів, що на 210 млн дол. або 3,3% більше, ніж у 2024 році (6,446 млрд дол.).

Найбільшими ринками для українських ІТ-компаній у 2025 році залишалися США (2,392 млрд дол.), Мальта (578 млн), Велика Британія (557 млн), Кіпр (480 млн) та Ізраїль (264 млн). Ці ж країни були лідерами за обсягами ІТ-експорту й у 2024 році.

Попри зростання, обсяги експорту ІТ-послуг усе ще не повернулися до рівня 2022 року, коли показник становив 7,349 млрд доларів. Водночас галузь зберігає значний потенціал розвитку, зокрема за рахунок Defense Tech – виробництва дронів, систем РЕБ, роботизованих рішень, оптичних приладів та захищеного зв’язку.

Очікується, що запуск спеціального режиму Defence City у січні 2026 року, який передбачає податкові пільги, підтримку експорту та допомогу з релокацією для виробників ОПК, може стати одним із ключових чинників відновлення ІТ-експорту до довоєнних показників.

Зауважимо, що у листопаді 2025 року обсяг IT-експорту зменшився на 4,1% і становив $543 мільйона. Українській економіці це принесло на $23 мільйона менше у порівнянні з жовтнем 2025 року.