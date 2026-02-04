Экспорт ІТ-услуг в декабре вырос на 26% — до 685 млн долларов

Экспорт ІТ-услуг Украины в декабре 2025 года вырос до 685 млн. долларов, что на 142 млн. долларов. или 26,2% больше, чем в ноябре, свидетельствуют данные Национального банка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения главы финкомитета по вопросам таможенной политики Данила Гетманцева.

В годовом измерении показатель также продемонстрировал рост: по сравнению с декабрем 2024 экспорт ИТ-услуг увеличился на 69 млн дол. или 11,2% – с 616 млн дол. до 685 млн дол.

В целом по итогам 2025 года экспорт ІТ-услуг достиг 6,656 млрд долларов, что на 210 млн долларов. или 3,3% больше, чем в 2024 году (6,446 млрд долл.).

Крупнейшими рынками для украинских ИТ-компаний в 2025 году оставались США (2,392 млрд долл.), Мальта (578 млн), Великобритания (557 млн), Кипр (480 млн) и Израиль (264 млн). Эти же страны лидировали по объемам ИТ-экспорта и в 2024 году.

Несмотря на рост, объемы экспорта ІТ-услуг все еще не вернулись к уровню 2022 года, когда показатель составил 7,349 млрд. долларов. В то же время отрасль сохраняет значительный потенциал развития, в частности, за счет Defense Tech – производства дронов, систем РЭБ, роботизированных решений, оптических приборов и защищенной связи.

Ожидается, что запуск специального режима Defence City в январе 2026 года, предусматривающий налоговые льготы, поддержку экспорта и помощь с релокацией для производителей ОПК, может стать одним из ключевых факторов возобновления ИТ-экспорта до довоенных показателей.

Заметим, что в ноябре 2025 года объем IT-экспорта снизился на 4,1% и составил $543 миллиона. Украинской экономике это принесло на 23 миллиона долларов меньше по сравнению с октябрем 2025 года.