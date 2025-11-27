Фарма як опора економіки: CEO Аптеки АНЦ Микола Щербина у топ-5 найкращих керівників України за версією Forbes 2025

Фармацевтичний ринок роками залишався одним із найбільш стабільних сегментів української економіки, але саме останні три роки війни показали його справжню вагу для держави. Сьогодні це галузь, яка не лише забезпечує українців життєво необхідними товарами, а й формує суттєву частину внутрішнього ритейлу, утримує робочі місця та продовжує генерувати податки навіть у найскладніших умовах. Саме на цьому тлі Forbes Україна презентував рейтинг "25 найкращих CEO України 2025", у якому CEO мережі Аптека АНЦ Микола Щербина увійшов до топ-25, посівши 5-те місце з високими 83,8 балами.

Це не просто нагорода одному керівнику. Це свідчення ваги фармацевтичної індустрії як критичної складової економічної стійкості країни. АНЦ – одна з аптек України, у якій працює понад 8500 співробітників, а сотні аптек продовжують працювати навіть в умовах нестабільності, обстрілів та постійних логістичних змін. Той факт, що у топ-5 Forbes потрапив саме керівник фармацевтичного ритейлу, демонструє глибший тренд: фарма — не периферійна галузь, а повноцінний драйвер внутрішнього ринку.

П’ять років керівництва, що стали іспитом на витривалість

Микола Щербина очолив АНЦ у 2020 році – фактично у час, коли економіка входила у ковідну кризу, а вже за два роки була змушена адаптуватися до нової реальності повномасштабної війни. В оновленому рейтингу Forbes експерти оцінювали CEO АНЦ за кількома ключовими параметрами: стабільність компанії, цифрова трансформація, адаптивність до ринкових ризиків, ефективність управління великими командами та вміння забезпечити розвиток навіть у періоди невизначеності.

Аптека АНЦ пройшла ці виклики не лише без втрати позицій, а й із суттєвим посиленням. Компанія продемонструвала: модель управління, яку побудував Микола Щербина, дозволяє витримувати навіть багатокритичні навантаження. Розвиток digital-каналів, запуск нових сервісів, модернізація логістики, розширення партнерських програм — усе це в умовах, коли велика частина ринку вимушено скорочувала активність.

Окрема частина роботи АНЦ за останні три роки — системна соціальна підтримка та присутність у регіонах, де бізнесу працювати найбільш складно. З початку повномасштабної війни компанія щомісяця виділяє допомогу військовим, лікарням, громадським організаціям та волонтерським ініціативам. Загальна сума цієї підтримки вже перевищила 135 млн грн, і програма продовжує працювати без перерв навіть під час пікових криз.

Фарма як критична інфраструктура бізнесу і держави

Сьогодні багато галузей працюють нестабільно, але фарма демонструє рідкісну для воєнного часу сталість. Її роль виходить далеко за межі комерційної:

це стабілізуючий фактор для економіки;

один з найбільших роботодавців у ритейлі;

гарант доступності медичних товарів для населення;

чинник соціальної безпеки.

Визнання Forbes не випадкове, воно показує, що ринок бачить: саме такі керівники створюють основу для економічної стійкості.Життєве кредо Миколи: “You are the CEO of your life” резонує з його стилем менеджменту: він про автономію, особисту відповідальність і внутрішню мотивацію команд.

Важливий сигнал для ринку та галузі

Той факт, що СЕО АНЦ опинився в топ-5, важливий не лише для компанії – це імпульс для всього фармритейлу. Він підкреслює: аптечний бізнес – це не лише про товари першої необхідності, а й про серйозні інвестиції, стратегічні рішення, складні операційні процеси та системне управління.

У воєнний час українська економіка потребує лідерів, які здатні зберігати стабільність і підтримувати критичні інфраструктури. І включення Миколи Щербини до найвищого управлінського рейтингу країни – це підтвердження того, що фарма продовжує бути однією з ключових точок опори.