Female Freedom Forum 2026: у Києві відбувся четвертий благодійний форум про жіноче лідерство, фінансову свободу та розвиток

У Києві, у готелі "Прем'єр Палац", вже вчетверте відбувся благодійний Female Freedom Forum 2026 – подія, яка обʼєднала жінок навколо тем фінансової незалежності, бізнесу, самореалізації та підтримки України.

Організатор заходу – Навчальний центр "Біржовий університет" – освітня компанія, що спеціалізується на навчанні фінансовій грамотності та інвестуванню. Вже 4 роки компанія допомагає українцям розібратися у фондовому ринку, опанувати сучасні інструменти інвестування та сформувати довгострокове мислення через практичні курси й навчальні програми.

Цьогоріч форум зібрав понад 220 учасників, 15 спікерок і десятки реальних історій про шлях, виклики й розвиток. Важливою частиною події стала благодійна складова: загалом вдалося зібрати 163 782 грн на підтримку 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ.

Своїм досвідом поділилися провідні експертки, підприємиці та медійні особистості, серед яких Раміна Есхакзай, Ярослава Кравченко, Наті Гресько, Тетяна Боримська, Марина Король, Юлія Баніт, Софія Фединяк, Аліса Дікалова, Юлія Баткалова, Ірина Кох, Дарʼя Мос, Галина Тритяк, Олена Савчук, Дарі Чернікова, Ірина Брох та Олена Левандовська.

Програма форуму охопила ключові теми сучасної жінки: від фінансової грамотності та інвестування до побудови бізнесу, розвитку особистого бренду й пошуку балансу між кар’єрою, материнством і власною реалізацією.

Водночас це були не лише історії успіху. Спікерки відверто говорили про ризики, помилки, страхи та складні рішення – ті моменти, які насправді формують досвід і змінюють життя.

Партнерами заходу стали бренди та компанії, які розділяють цінності розвитку, якості та підтримки:

Apartel Resorts – компанія, що будує найбільшу мережу апарт готелів в Україні.

Mary Kay – бренд #1 прямого продажу засобів догляду за шкірою та декоративної косметики у світі за даними Euromonitor International.

hiitworks – мережа фітнес-студій для зайнятих людей з авторською системою тренувань та важливою місією – покращувати якість життя, кайфуючи від процесу і результату.

Твоє Коло – компанія, яка робить земельний актив простим, прозорим і надійним інструментом інвестування.

DARI Jewelry – український бренд ювелірних прикрас преміумкласу, заснований Дарі Черніковою.

Vdyh – український бренд нішевих парфумів, що розкриває індивідуальність через аромат.

Kontour – студія масажу обличчя та острівець природної краси в серці Києва.

Атмосферу заходу створювала ведуча Тетяна Гончарова, яка обʼєднала виступи у цілісну та динамічну програму. Форум став простором для нетворкінгу, нових ідей та сильних партнерств.

Female Freedom Forum 2026 вкотре довів: поєднання знань, сильної спільноти та благодійної мети створює події, які мають реальний вплив.