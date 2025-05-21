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Фінансист Любомир Остапів розказав про законні способи інвестування коштів за кордон під час війни

Любомир Остапів
Любомир Остапів, фінансист, підприємець, громадський діяч і популяризатор фінансової грамотності

Український фінансист, підприємець, громадський діяч і популяризатор фінансової грамотності Любомир Остапів розказав, як можна законно інвестувати кошти в закордонні активи під час повномасштабної війни в Україні.

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Про це Любомир Остапів розказав в інтерв’ю для видання Delo.ua.

Чи законно інвестувати за кордон під час війни

Є помилкове уявлення, що нібито Національний банк України заборонив інвестувати за кордон під час війни, зазначає Любомир Остапів. В дійсності ж НБУ не забороняв інвестування, він заборонив SWIFT-перекази.

"Як це виглядало до війни: людина робила SWIFT-переказ зі свого українського банку прямо на рахунок іноземного брокера. Зараз це дійсно заборонено. Але саме інвестування не заборонено",  говорить співрозмовник видання.

Більше того, додає він, НБУ дозволяє перекази на платіжні системи — Wise, Revolut та багато інших — через картки. Там є обмеження — 100 тисяч гривень на місяць в одному банку, що еквівалентно близько 2300 доларів. Якщо людина має рахунки, наприклад, в двох банках, — то це вже 4600 доларів на місяць.

Як можна інвестувати кошти за кордон

Кошти, як і раніше, можна інвестувати через платформу Interactive Brokers, яка є найбільш популярною серед українців, каже Любомир Остапів. Друга за популярністю платформа — Freedom Finance, яка зареєстрована на Кіпрі.

"Ми говоримо саме про кіпрську платформу, а не ту, що в Україні під санкціями",  уточнює співрозмовник Delo.ua.

І є ще декілька менш популярних платформ для інвестування за кордон.

На сьогоднішній день процес інвестування для українців став менш зручним через обмеження з боку НБУ. Але що стосується, наприклад, комісій за переказ коштів — вони не змінилися. До прикладу, комісія за грошовий переказ з monobank, Приватбанку, ПУМБ на Revolut — або відсутня, або складає 0,15% від суми переказу. Далі — комісія за купівлю цінних паперів на Interactive Brokers складає 1 долар, наводить приклад Любомир Остапів.

"Мушу зазначити, що більшість банків не дозволяють такі транзакції через власні внутрішні політики. Серед банків, які дозволяють, — monobank, Приватбанк, ПУМБ, Банк Власний рахунок, і ще кілька банків",  розказує фінансист.

Чи можливо переказати кошти безпосередньо з банківського рахунку на Interactive Brokers?  За словами співрозмовника видання, до війни це було можливо, зараз же  ні.

"Зараз це потрібно робити лише через європейську платіжну систему  посередника",  попереджає Остапів.

Докладніше про принципи інвестування від Любомира Остапіва ви можете почитати у повній версії його інтерв’ю для видання Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк