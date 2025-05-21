- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Фінансист Любомир Остапів розказав про законні способи інвестування коштів за кордон під час війни
Український фінансист, підприємець, громадський діяч і популяризатор фінансової грамотності Любомир Остапів розказав, як можна законно інвестувати кошти в закордонні активи під час повномасштабної війни в Україні.
Про це Любомир Остапів розказав в інтерв’ю для видання Delo.ua.
Чи законно інвестувати за кордон під час війни
Є помилкове уявлення, що нібито Національний банк України заборонив інвестувати за кордон під час війни, зазначає Любомир Остапів. В дійсності ж НБУ не забороняв інвестування, він заборонив SWIFT-перекази.
"Як це виглядало до війни: людина робила SWIFT-переказ зі свого українського банку прямо на рахунок іноземного брокера. Зараз це дійсно заборонено. Але саме інвестування не заборонено", — говорить співрозмовник видання.
Більше того, додає він, НБУ дозволяє перекази на платіжні системи — Wise, Revolut та багато інших — через картки. Там є обмеження — 100 тисяч гривень на місяць в одному банку, що еквівалентно близько 2300 доларів. Якщо людина має рахунки, наприклад, в двох банках, — то це вже 4600 доларів на місяць.
Як можна інвестувати кошти за кордон
Кошти, як і раніше, можна інвестувати через платформу Interactive Brokers, яка є найбільш популярною серед українців, каже Любомир Остапів. Друга за популярністю платформа — Freedom Finance, яка зареєстрована на Кіпрі.
"Ми говоримо саме про кіпрську платформу, а не ту, що в Україні під санкціями", — уточнює співрозмовник Delo.ua.
І є ще декілька менш популярних платформ для інвестування за кордон.
На сьогоднішній день процес інвестування для українців став менш зручним через обмеження з боку НБУ. Але що стосується, наприклад, комісій за переказ коштів — вони не змінилися. До прикладу, комісія за грошовий переказ з monobank, Приватбанку, ПУМБ на Revolut — або відсутня, або складає 0,15% від суми переказу. Далі — комісія за купівлю цінних паперів на Interactive Brokers складає 1 долар, наводить приклад Любомир Остапів.
"Мушу зазначити, що більшість банків не дозволяють такі транзакції через власні внутрішні політики. Серед банків, які дозволяють, — monobank, Приватбанк, ПУМБ, Банк Власний рахунок, і ще кілька банків", — розказує фінансист.
Чи можливо переказати кошти безпосередньо з банківського рахунку на Interactive Brokers? — За словами співрозмовника видання, до війни це було можливо, зараз же — ні.
"Зараз це потрібно робити лише через європейську платіжну систему — посередника", — попереджає Остапів.
Докладніше про принципи інвестування від Любомира Остапіва ви можете почитати у повній версії його інтерв’ю для видання Delo.ua.