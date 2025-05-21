- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Финансист Любомир Остапив рассказал о законных способах инвестирования средств за границу во время войны
Украинский финансист, предприниматель, общественный деятель и популяризатор финансовой грамотности Любомир Остапив рассказал, как можно законно инвестировать средства в зарубежные активы во время полномасштабной войны в Украине.
Об этом Любомир Остапив рассказал в интервью для издания Delo.ua.
Законно ли инвестировать за границу во время войны
Есть заблуждение, что якобы Национальный банк Украины запретил инвестировать за границу во время войны, отмечает Любомир Остапив. В действительности же НБУ не запрещал инвестирование, он запретил SWIFT -переводы.
"Как это выглядело до войны: человек осуществлял SWIFT -перевод из своего украинского банка прямо на счет иностранного брокера. Сейчас это действительно запрещено. Но само инвестирование не запрещено", — говорит собеседник издания.
Более того, добавляет он, НБУ разрешает переводы на платежные системы — Wise, Revolut и многие другие — через карты. Там есть ограничения — 100 тысяч гривен в месяц в одном банке, что эквивалентно около 2300 долларов. Если человек имеет счета, например, в двух банках — это уже 4600 долларов в месяц.
Как можно инвестировать средства за границу
Средства по-прежнему можно инвестировать через платформу Interactive Brokers, наиболее популярную среди украинцев, говорит Любомир Остапив. Вторая по популярности платформа — Freedom Finance, которая зарегистрирована на Кипре.
"Мы говорим именно о кипрской платформе, а не той, что в Украине под санкциями", — уточняет собеседник Delo.ua.
И есть еще несколько менее популярных платформ для инвестирования за границу.
На сегодняшний день процесс инвестирования для украинцев стал менее удобным из-за ограничений со стороны НБУ. Но что касается, например, комиссий за перевод средств — они не изменились. К примеру, комиссия за денежный перевод из monobank, ПриватБанка, ПУМБ на Revolut — либо отсутствует, либо составляет 0,15% от суммы перевода. Далее — комиссия за покупку ценных бумаг на Interactive Brokers составляет 1 доллар, приводит пример Любомир Остапив.
"Должен отметить, что большинство банков не разрешают такие транзакции из-за собственных внутренних политик. Среди банков, которые разрешают такие переводы, — monobank, Приватбанк, ПУМБ, Банк Власний рахунок, и еще несколько банков", — рассказывает финансист.
Возможно ли перевести деньги непосредственно с банковского счета на Interactive Brokers? — По словам собеседника издания, до войны это было возможно, сейчас же — нет.
"Сейчас это нужно делать только через европейскую платежную систему -посредника", — предупреждает Остапив.
Подробнее о принципах инвестирования от Любомира Остапива вы можете прочитать в полной версии его интервью для издания Delo.ua.