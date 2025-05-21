Финансист Любомир Остапив рассказал о законных способах инвестирования средств за границу во время войны

Украинский финансист, предприниматель, общественный деятель и популяризатор финансовой грамотности Любомир Остапив рассказал, как можно законно инвестировать средства в зарубежные активы во время полномасштабной войны в Украине.

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Об этом Любомир Остапив рассказал в интервью для издания Delo.ua.

Законно ли инвестировать за границу во время войны

Есть заблуждение, что якобы Национальный банк Украины запретил инвестировать за границу во время войны, отмечает Любомир Остапив. В действительности же НБУ не запрещал инвестирование, он запретил SWIFT -переводы.

"Как это выглядело до войны: человек осуществлял SWIFT -перевод из своего украинского банка прямо на счет иностранного брокера. Сейчас это действительно запрещено. Но само инвестирование не запрещено", — говорит собеседник издания.

Более того, добавляет он, НБУ разрешает переводы на платежные системы — Wise, Revolut и многие другие — через карты. Там есть ограничения — 100 тысяч гривен в месяц в одном банке, что эквивалентно около 2300 долларов. Если человек имеет счета, например, в двух банках — это уже 4600 долларов в месяц.

Как можно инвестировать средства за границу

Средства по-прежнему можно инвестировать через платформу Interactive Brokers, наиболее популярную среди украинцев, говорит Любомир Остапив. Вторая по популярности платформа — Freedom Finance, которая зарегистрирована на Кипре.

"Мы говорим именно о кипрской платформе, а не той, что в Украине под санкциями", — уточняет собеседник Delo.ua.

И есть еще несколько менее популярных платформ для инвестирования за границу.

На сегодняшний день процесс инвестирования для украинцев стал менее удобным из-за ограничений со стороны НБУ. Но что касается, например, комиссий за перевод средств — они не изменились. К примеру, комиссия за денежный перевод из monobank, ПриватБанка, ПУМБ на Revolut — либо отсутствует, либо составляет 0,15% от суммы перевода. Далее — комиссия за покупку ценных бумаг на Interactive Brokers составляет 1 доллар, приводит пример Любомир Остапив.

"Должен отметить, что большинство банков не разрешают такие транзакции из-за собственных внутренних политик. Среди банков, которые разрешают такие переводы, — monobank, Приватбанк, ПУМБ, Банк Власний рахунок, и еще несколько банков", — рассказывает финансист.

Возможно ли перевести деньги непосредственно с банковского счета на Interactive Brokers? — По словам собеседника издания, до войны это было возможно, сейчас же — нет.

"Сейчас это нужно делать только через европейскую платежную систему -посредника", — предупреждает Остапив.

Подробнее о принципах инвестирования от Любомира Остапива вы можете прочитать в полной версии его интервью для издания Delo.ua.