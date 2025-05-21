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Финансист Любомир Остапив рассказал о законных способах инвестирования средств за границу во время войны

Любомир Остапив
Любомир Остапив, финансист, предприниматель, общественный деятель и популяризатор финансовой грамотности

Украинский финансист, предприниматель, общественный деятель и популяризатор финансовой грамотности Любомир Остапив рассказал, как можно законно инвестировать средства в зарубежные активы во время полномасштабной войны в Украине.

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Об этом Любомир Остапив рассказал в интервью для издания Delo.ua.

Законно ли инвестировать за границу во время войны

Есть заблуждение, что якобы Национальный банк Украины запретил инвестировать за границу во время войны, отмечает Любомир Остапив. В действительности же НБУ не запрещал инвестирование, он запретил SWIFT -переводы.

"Как это выглядело до войны: человек осуществлял SWIFT -перевод из своего украинского банка прямо на счет иностранного брокера. Сейчас это действительно запрещено. Но само инвестирование не запрещено",говорит собеседник издания.

Более того, добавляет он, НБУ разрешает переводы на платежные системы — Wise, Revolut и многие другие — через карты. Там есть ограничения  100 тысяч гривен в месяц в одном банке, что эквивалентно около 2300 долларов. Если человек имеет счета, например, в двух банках — это уже 4600 долларов в месяц.

Как можно инвестировать средства за границу

Средства по-прежнему можно инвестировать через платформу Interactive Brokers, наиболее популярную среди украинцев, говорит Любомир Остапив. Вторая по популярности платформа  Freedom Finance, которая зарегистрирована на Кипре.

"Мы говорим именно о кипрской платформе, а не той, что в Украине под санкциями",уточняет собеседник Delo.ua.

И есть еще несколько менее популярных платформ для инвестирования за границу.

На сегодняшний день процесс инвестирования для украинцев стал менее удобным из-за ограничений со стороны НБУ. Но что касается, например, комиссий за перевод средств — они не изменились. К примеру, комиссия за денежный перевод из monobank, ПриватБанка, ПУМБ на Revolut  либо отсутствует, либо составляет 0,15% от суммы перевода. Далее — комиссия за покупку ценных бумаг на Interactive Brokers составляет 1 доллар, приводит пример Любомир Остапив.

"Должен отметить, что большинство банков не разрешают такие транзакции из-за собственных внутренних политик. Среди банков, которые разрешают такие переводы, — monobank, Приватбанк, ПУМБ, Банк Власний рахунок, и еще несколько банков",рассказывает финансист.

Возможно ли перевести деньги непосредственно с банковского счета на Interactive Brokers?По словам собеседника издания, до войны это было возможно, сейчас же — нет.

"Сейчас это нужно делать только через европейскую платежную систему -посредника",предупреждает Остапив.

Подробнее о принципах инвестирования от Любомира Остапива вы можете прочитать в полной версии его интервью для издания Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк