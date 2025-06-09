Футбольний клуб "Динамо Київ" заробив найбільше серед спортивних компаній: хто потрапив у рейтинг

3,47 млрд грн доходу отримали компанії з Індексу “Опендатабота 2025” у категорії спорт та розваги. Лідером за доходом став футбольний клуб “Динамо Київ” з показником у 913,65 млн грн, але попри це команда зазнала збитків у розмірі 784,07 млн грн.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що на 10% зріс загальний дохід компаній у категорії спорт та розваги — до 3,47 млрд грн. Але попри таке зростання, всього 3 компанії отримали прибуток 6,49 млн грн, тоді як всі інші отримали 1,11 млрд грн збитків.

До десятки кращих увійшли 5 футбольних клубів, 2 мережі спортивний клубів та 2 центри відпочинку та розваг.

Які компанії отримали найбільший дохід

За даними аналітиків, у 1,7 раза впав дохід ФК "Динамо Київ", але це не завадило йому очолити рейтинг. Клуб, який входить до групи братів Суркісів, отримав 913,65 млн грн доходу торік. Попри це він зазнав збитків у розмірі 784,07 млн грн. До порівняння, ще у 2023 "динамівці" були у плюсі на 345,67 млн грн.

Друге та третє місце посіли компанії пов’язані з мережею "Спорт Лайф". Так, "Спорт лайф Київ-1" (власниця Тетяна Подрєзова) та "Спорт лайф Київ-6" (власниця Лариса Пахомова) збільшили свій дохід у 1,5 раза до 545,8 млн грн та 377,56 млн грн відповідно. Проте їх прибуток зріс не так рівномірно, у 15 разів до 1,03 млн грн у Київ-1 та у 2 рази до 2,2 млн грн у Київ-6.

ФК "Кривбас" посів 4 місце з доходом 287,12 млн грн, що у 1,6 раза більше ніж 2023 року. За рік компанії вдалося зменшити свої збитки у 3,4 раза — до 1,1 млн грн.

"Термал Фюрдо" (термальні води Косино) закривають п’ятірку лідерів. Дохід компанії зменшився на 16% порівняно до 272,76 млн грн. Проте у 8 разів зменшилися й збитки порівняно з 2023 роком — до 6,47 млн грн.

На 6 місце та вперше до "Індексу Опендатабот" потрапив ФК "Полісся" з Житомирщини, яким володіє Геннадій Буткевич, співвласник АТБ. Дохід компанії збільшився у 4 рази до 266, 8 млн грн. Збитки теж зросли майже у 2 рази — до 256 млн грн.

На 7 місці мережа спортивних клубів Apollo Next, що належить гендиректору "Фоззі Груп" Володимиру Костельману. Дохід компанії зріс у 2 рази, до 234 млн грн, а збитки склали 6,9 млн грн. Натомість 2023 рік був прибутковим — 12 млн грн.

Далі у рейтингу розважальний центр "Неополіс" Віталія Хомутинніка, який знаходиться у ТРЦ Respublika park (Київ). Його дохід збільшився на 24% до 197,51 млн грн. Компанія отримала на 14% менші збитки — 46,96 млн грн.

На 9 місці ФК "ЛНЗ" з Черкас, що належить до LNZ Group, з у 6,4 раза більшим доходом ніж 2023 року — 188,64 млн грн. Прибуток склав 3,27 млн грн. Як підкреслюють в "Опендатабот", це єдиний футбольний клуб з рейтингу, який отримав прибуток.

"Шахтар-сервіс" Ріната Ахметова закриває топ-10 з доходом 182 млн грн та у 3,3 раза меншими збитками ніж 2023 року — 7,4 млн грн.

Цьогоріч "Індекс Опедатабот" покинули:

СК Дніпро-1 — дохід 34,55 млн грн (менше у 12,7 раза за 2023 рік);

СК Прометей — 80,94 млн грн (менше у 1.5 раза);

ТОВ Насвіт — 131,73 млн грн (менше у 1.6 раза).

Нагадаємо, найбільше торік заробили в Україні компанії зі сфери енергетики — 876,9 млрд грн або ж 21% від загального доходу всіх галузей. Майже однаковий дохід у сферах оптової та роздрібної торгівлі: 567,7 млрд грн та 529,2 млрд грн.