Футбольный клуб "Динамо Киев" заработал больше всего среди спортивных компаний: кто попал в рейтинг

3,47 млрд грн дохода получили компании из Индекса "Опендатабота 2025" в категории спорт и развлечения. Лидером по доходу стал футбольный клуб "Динамо Киев" с показателем в 913,65 млн грн, но несмотря на это команда понесла убытки в размере 784,07 млн грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что на 10% вырос общий доход компаний в категории спорт и развлечения — до 3,47 млрд. грн. Но, несмотря на такой рост, всего 3 компании получили прибыль 6,49 млн грн, тогда как все остальные получили 1,11 млрд грн убытков.

В десятку лучших вошли 5 футбольных клубов, 2 сети спортивных клубов и 2 центра отдыха и развлечений.

Какие компании получили наибольший доход

По данным аналитиков, в 1,7 раза упал доход ФК "Динамо Киев", но это не помешало ему возглавить рейтинг. Клуб, входящий в группу братьев Суркисов, получил 913,65 млн грн дохода в прошлом году. Несмотря на это, он понес убытки в размере 784,07 млн грн. К сравнению, еще в 2023 году "динамовцы" были в плюсе на 345,67 млн грн.

Второе и третье место заняли компании, связанные с сетью "Спорт Лайф". Да, " Спорт лайф Киев-1" (владелица Татьяна Подрезова) и "Спорт лайф Киев-6" (владелец Лариса Пахомова) увеличили свой доход в 1,5 раза до 545,8 млн грн и 377,56 млн грн соответственно. Однако их прибыль возросла не столь равномерно, в 15 раз до 1,03 млн грн в Киев-1 и в 2 раза до 2,2 млн грн в Киев-6.

ФК "Кривбасс" занял 4 место с доходом 287,12 млн грн, что в 1,6 раза больше чем в 2023 году. За год компании удалось снизить свои убытки в 3,4 раза — до 1,1 млн грн.

"Термал Фюрдо" (Термальные воды Косино) закрывают пятерку лидеров. Доход компании уменьшился на 16% по сравнению с 272,76 млн грн. Однако в 8 раз уменьшились и убытки по сравнению с 2023 годом – до 6,47 млн грн.

На 6 место и впервые в "Индекс Опендатабот" попал ФК "Полесье" из Житомирской области, которым владеет Геннадий Буткевич, совладелец АТБ. Доход компании увеличился в 4 раза до 266,8 млн грн. Ущерб тоже вырос почти в 2 раза — до 256 млн грн.

На 7 месте сеть спортивных клубов Apollo Next, принадлежащая гендиректору "Фоззи Груп" Владимиру Костельману. Доход компании вырос в 2 раза, до 234 млн грн, а убытки составили 6,9 млн грн. 2023 год был прибыльным — 12 млн грн.

Далее в рейтинге развлекательный центр "Неополис" Виталия Хомутынника, который находится в ТРЦ Respublika park (Киев). Его доход увеличился на 24% до 197,51 млн. грн. Компания получила на 14% меньший ущерб — 46,96 млн грн.

На 9 месте ФК "ЛНЗ" из Черкасс, принадлежащего к LNZ Group, с в 6,4 раза большим доходом чем в 2023 году — 188,64 млн грн. Прибыль составила 3,27 млн грн. Как подчеркивают в "Опендатабот", это единственный футбольный клуб по рейтингу, получивший прибыль.

"Шахтер-сервис" Рината Ахметова закрывает топ-10 с доходом 182 млн грн и в 3,3 раза меньше убытков, чем в 2023 году — 7,4 млн грн.

В этом году "Индекс Опедатабот" покинули:

СК Днепр-1 – доход 34,55 млн грн (менее в 12,7 раза за 2023 год);

СК Прометей — 80,94 млн грн (менее в 1.5 раза);

ООО Насвет — 131,73 млн грн (менее в 1.6 раза).

Напомним, больше всего в прошлом году заработали в Украине компании из сферы энергетики — 876,9 млрд грн или же 21% от общего дохода всех отраслей. Почти одинаковый доход в сфере оптовой и розничной торговли: 567,7 млрд грн и 529,2 млрд грн.