ГАРТ: у Києві стартують масштабні ветеранські змагання, що триватимуть з 30 листопада по 7 грудня

До головної події адаптивного спорту цього року лічені дні. Уже 30 листопада у Києві стартує ГАРТ — національні мультиспортивні змагання між ветеранами та ветеранками. Захід створений Фондом та Центром ініціатив "Повернись живим" спільно з Міністерством у справах ветеранів за підтримки генерального партнера — UGB (Укргазбанк).

Залишилося лише долучитися вам — тим, хто зарядить трибуни енергією, підтримає кожен старт та кожну спробу, прийде з сім’єю й покличе друзів. Вхід вільний, реєстрація не потрібна. Просто приходьте у неділю о 16:00 у Міжнародний виставковий центр за адресою Броварський проспект, 15. Вхід на локацію відкритий з 14:00 години.

"Ми робимо ГАРТ передусім для ветеранів та ветеранок. І знаємо, що ці змагання справді потрібні — не на рівні відчуттів, а завдяки даним, які підтверджують дослідження нашого аналітичного відділу. Адаптивний спорт позитивно впливає на психічне та фізичне здоров’я тих, хто його спробував. А ГАРТ — один із переконливих доказів цього", — каже Олег Карпенко, заступник директора Фонду "Повернись живим".

"Окрім підтримки Сил оборони, одним із наших ключових пріоритетів є допомога ветеранам та ветеранкам. Це наш обов’язок перед тими, хто зараз захищає чи захищав Україну. Для нас честь підтримувати ГАРТ: ми хочемо, щоб кожен учасник змагань знайшов сили для руху вперед і знову повірив у власні можливості", — зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

У неділю на відкритті змагань виступлять Міа Рамарі та гурт "Антитіла". Іншими днями на сцену вийдуть гурт "Жадан і Собаки" (акустика), HLIBOROB, гурт "Крихітка", "Hyphen Dash" й Yevheniy Dubovyk та інші українські артисти.

Паралельно учасники та учасниці змагатимуться у дев’яти видах адаптивного спорту. Будуть командні та індивідуальні дисципліни. А саме: баскетбол і регбі на кріслах колісних, волейбол сидячи, стрільба з лука, веслування на тренажері, лазер-ран, пауерліфтинг, велоспорт та плавання.

Розклад змагань та детальніший графік активностей - за посиланням

30 листопада, неділя 16:00 — показовий матч з баскетболу на кріслах колісних (ветерани + інфлюенсери). 17:00 — виступ Міа Рамарі. 18:00 — початок урочистої церемонії відкриття. Хедлайнер вечора — гурт "Антитіла".

1 грудня, понеділок 8:30 - 13:00 — змагання з лазер-рану у легкоатлетичному манежі за адресою проспект Павла Тичини, 18. 9:00 - 15:00 — змагання з пауерліфтингу. 9:00 - 18:30 — змагання з баскетболу на кріслах колісних, опісля — нагородження переможців з пауерліфтингу та лазер-рану. 18:30 — виступ гурту "Крихітка", а згодом співатиме Yevhenii Dubovyk.

2 грудня, вівторок 8:30 - 14:30 — плавання у басейні "Купава" за адресою вул.Тараса Шевченка 10, Бровари. 9:00 - 10:30 — пам’ятний показ фільму в честь Тараса Шпука — друга і колишнього співробітника Фонду "Повернись живим", який займався розбудовою адаптивного спорту в Україні. 10:30 - 19:30 — змагання з баскетболу на кріслах колісних. Опісля — нагородження переможців з плавання та баскетболу на кріслах колісних.

3 грудня, середа 9:00 - 20:30 — змагання зі стрільби з лука. 9:00 - 20:30 — змагання з регбі на кріслах колісних.

4 грудня, четвер 9:00 - 20:30 — змагання зі стрільби з лука. 9:00 - 21:00 — змагання з регбі на кріслах колісних. Опісля — нагородження переможців зі стрільби з лука та регбі на кріслах колісних. Музичний гість вечора — гурт "Чистий четвер" (дует Марʼяна Пирога та Єлизавети Мазур).

5 грудня, п’ятниця 9:00 - 14:00 — змагання з веслування. 9:00 - 18:00 — змагання з волейболу сидячи. Опісля — нагородження переможців з веслування. 18:30 — гурт "Жадан і Собаки" (акустика).

6 грудня, субота 9:00 - 19:30 — змагання з велоспорту. 9:00 до 18:00 — змагання з волейболу сидячи. Опісля — нагородження переможців з велоспорту та волейболу сидячи. 16:00 — виступ гурту "HLIBOROB". 20:00 — виступ гурту "Hyphen Dash".

7 грудня, неділя 12:00 — церемонія закриття, під час якого буде виступ Театру Ветеранів з етюдом музично-пластичної вистави "Енеїда".

Локація ГАРТу — те саме місце, де проходило "Євробачення-2017". Простору більше, ніж достатньо — навіть для чотирилапих уболівальників.

Ця подія не лише про рухову активність. Паралельно, протягом усього тижня, працюватиме велика фестивальна зона — місце, де можна видихнути між дисциплінами, познайомитися з новими людьми, смачно поїсти та спробувати постріляти з лука чи повеслувати на тренажері.

Це тиждень, що дасть змогу глибше зрозуміти, як наша увага, присутність й слова можуть стати ресурсом для відновлення та підтримки ветеранів і ветеранок.

Залишилося зовсім трохи. Приходьте і станьте частиною події, яка точно запам’ятається.

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "УКРГАЗБАНК". Ліцензія НБУ №123 від 21.07.1993. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків №183