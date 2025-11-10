Грантовий конкурс від UKRSIBBANK: 5 премій по 100 000 грн на розвиток жіночого підприємництва

UKRSIBBANK BNP Paribas Group у програмі "Women in Business" традиційно запустив грантовий конкурс для підприємиць: 5 учасниць отримають по 100 000 грн для розвитку власних справ.

Окрім фінансової підтримки, проєкт передбачає безкоштовні навчальні воркшопи, де учасниць навчатимуть, як створити ефективні бізнес-проєкти та удосконалити вміння презентації своїх ідей.

Заявки на участь у грантовій програмі приймаються з 10 до 26 листопада 2025 року.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group оголосив грантовий конкурс, у якому зможуть взяти участь фізичні особи-підприємиці, а також власниці і керівниці компаній малого та середнього бізнесу, офіційно зареєстровані в Україні та які ведуть свою бізнес-діяльність відповідно до вимог законодавства країни. Партнером грантового конкурсу традиційно виступає Франко-українська торгово-промислова палата.

Аби позмагатися за один із п’яти грантів по 100 000 грн, учасницям необхідно подати заявку, яка містить:

заповнену анкету;

відеопрезентацію тривалістю до 1 хвилини.

Дізнатись всі деталі про етапи програми, навчальні воркшопи, критерії оцінювання, а також подати свою заявку можна за посиланням.

До складу експертного журі, яке оцінюватиме проєкти, увійдуть фахівці з фінансів, маркетингу та стратегічного управління.

Члени журі оцінюють проєкти за 100-бальною системою. Переможницями стануть п’ять учасниць, що наберуть найбільшу кількість балів за підсумками оцінювання.

Подати заявку можна з 10 до 26 листопада включно. Розглядатимуть заявки з 27 листопада до 4 грудня, а церемонія нагородження відбудеться вже 12 грудня 2025 року.

Щоби підтримати учасниць у підготовці, банк проведе два навчальні воркшопи під керівництвом Тетяни Ізмайлової, PhD, MBA, викладачки департаменту бізнесу KSE та бізнес-консультантки з понад 20-річним підприємницьким досвідом:

Учасниці воркшопів також отримають менторську підтримку у процесі підготовки своїх бізнес-проєктів для подачі на конкурс. Трансляції заходів відбудуться на YouTube-сторінці UKRSIBBANK і будуть доступні у записі. Підписуйтесь на сторінку та ставте "дзвіночок", щоб отримати сповіщення в день трансляції.

"В Україні неймовірна кількість ідей та проєктів для розвитку бізнесу, створених жінками — сміливих, креативних, глибоких. Вони заслуговують бути почутими й підтриманими. Саме тому в межах програми Women in Business ми надаємо гранти, щоб ці ідеї ставали реальністю. Ми хочемо не просто допомогти фінансово — ми поруч, щоб ділитися знаннями, досвідом і вірою в кожну підприємицю. Бо разом можна досягнути значно більшого розвитку. Щиро дякуємо Франко-українській торгово-промисловій палаті за спільні цінності й постійну підтримку українських жінок у бізнесі", - говорить Яніна ОЛЬХОВСЬКА, директорка з питань комунікації, КСВ та залученості UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group – один із найбільших банків України. 60% акцій належить міжнародній BNP Paribas Group – лідеру зі сталого фінансування у Європі, 40% акцій – ЄБРР. 35 років UKRSIBBANK є стабільним партнером, який пропонує сучасний та надійний банкінг за підтримки провідної європейської групи, дбає про клієнтів і працівників, сприяє зміцненню української економіки, позитивно впливає на розвиток суспільства.