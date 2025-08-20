Запланована подія 2

Група компаній Кormotech зміцнює позиції на ринку Естонії

Кormotech
Kormotech прагне ефективного охоплення всіх каналів дистрибуції в Естонії. Фото: Кormotech

Kormotech — перший український petfood-виробник на цьому ринку. Компанія заручилась партнерством одного з найбільших естонських дистриб’юторів, аби забезпечити масштабне розповсюдження продукції брендів в Естонії.

Група компаній Kormotech прагне ефективного охоплення всіх каналів дистрибуції в Естонії, саме тому вона підписала контракт з одним із провідних дистриб’юторів регіону. Партнер відповідає за розвиток продажів у традиційному роздрібі, спеціалізованих зооканалах, а також підтримує вихід компанії в e-commerce.

"Естонія — важлива частина нашої регіональної стратегії до 2028 року. Ми прийшли сюди, щоб посилити позиції серед лідерів категорії. Присутність наших брендів у ключових національних торгівельних мережах — це результат синергії між професійною дистрибуцією, маркетинговою підтримкою та стратегічним фокусом компанії", — зазначає Максим Цимбал, керівник з розвитку брендів у країнах Балтії (Country Manager for the Baltic Region).

Нині на естонському ринку представлені такі бренди групи компаній: Optimeal, Club 4 Paws, Delickcious та My Love. Особливо динамічно розвивається бренд My Love — після редизайну він отримав високий рівень впізнаваності та швидко зайняв помітні позиції у торгівельних мережах. Уперше в регіоні для цього бренду було реалізовано діджитал-кампанію, що включала прояви на національних онлайн-ресурсах та зовнішній рекламі у Таллінні. Ця кампанія забезпечила хорошу динаміку продажів та зростання запитів від мережевих ритейлерів на розширення асортименту.

Додатково, команда в Естонії працює над масштабуванням своєї присутності в онлайн-каналах та спеціалізованому роздрібному каналі. Так, онлайн-продажі стартували через партнерську платформу естонського дистриб’ютора.

Специфікою ринку Естонії є те, що він — "котячий", на відміну від традиційно "собачих" ринків Литви та Латвії. Тому група компаній Kormotech адаптує асортиментну політику відповідно до локальних споживчих інсайтів.

Довідка

Kormotech — глобальна сімейна компанія з українським корінням, яка з 2003 року виробляє високоякісну їжу для котів і собак. Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС. Асортимент налічує понад 650 позицій. Kormotech — лідер в Україні, входить у топ-55 світових виробників харчування для тварин і стабільно присутня в числі петфуд-брендів, що найбільш динамічно розвиваються. Продукція групи компаній представлена у понад 50 країнах світу як під власними брендами, так і під приватними торговими марками партнерів.