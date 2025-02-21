Інтернет під час блекаутів працюватиме в усіх держустановах: нова постанова уряду

Діяльність державних установ повинна тривати безперервно, навіть у разі відключення електроенергії. Уряд ухвалив конкретні технічні вимоги, які держустанови враховуватимуть під час тендерних закупівель послуг інтернет-зв'язку у провайдерів.

Про це інформує пресслужба "Мінцифри".

Зазначається, що кожен ЦНАП, лікарня та будь-який комунальний заклад має забезпечувати працівників і відвідувачів безперебійним доступом до інтернету під час блекаутів.

Основні зміни

Швидкість інтернету визначатиметься кількістю працівників і відвідувачів організації:

до 20 користувачів — щонайменше 100 Мбіт/с;

20–100 користувачів — 500 Мбіт/с;

понад 100 користувачів — 1 Гбіт/с

Установи з більш ніж 100 людьми укладатимуть договори з двома провайдерами, щоб забезпечити резервне підключення на випадок надзвичайних ситуацій.

У кожному закладі облаштовуватимуть відкриті зони Wi-Fi у місцях очікування та обслуговування громадян. Це дозволить українцям залишатися на зв’язку навіть у разі зникнення інтернету вдома.

Нагадаємо, постачальників електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку пропонується визнати частиною критичної інфраструктури. Це стосується мереж, що здійснюють постачання мобільного зв'язку, які мають загальнодержавне значення та суттєвий вплив на інші об'єкти критичної інфраструктури. Порушення їх функціонування може призвести до кризових ситуацій державного значення.

Додамо, Кабінет міністрів вніс технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж в список тих, до яких не застосовуватимуться графіки відключення світла. До оновленого списку потрапили обʼєкти Сил безпеки і оборони та мобільних операторів.