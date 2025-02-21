Интернет во время блекаутов будет работать во всех госучреждениях: новое постановление правительства

Деятельность государственных учреждений должна продолжаться непрерывно даже в случае отключения электроэнергии. Правительство приняло конкретные технические требования, которые госучреждения будут учитывать при тендерных закупках услуг интернет-связи у провайдеров.

Об этом сообщает прессслужба "Минцифры".

Отмечается, что каждый ЦПАП, больница и любое коммунальное учреждение должно обеспечивать работников и посетителей бесперебойным доступом в интернет во время блекаутов.

Основные изменения

Скорость интернета будет определяться количеством работников и посетителей организации:

до 20 пользователей – не менее 100 Мбит/с;

20–100 пользователей – 500 Мбит/с;

более 100 пользователей — 1 Гбит/с

Учреждения с более чем 100 людьми будут заключать договора с двумя провайдерами, чтобы обеспечить резервное подключение на случай чрезвычайных ситуаций.

В каждом заведении будут обустроены открытые зоны Wi-Fi в местах ожидания и обслуживания граждан. Это позволит украинцам оставаться на связи даже в случае пропажи интернета дома.

Напомним, поставщиков электронных коммуникационных услуг мобильной связи предлагается признать частью критической инфраструктуры. Это касается сетей, осуществляющих поставки мобильной связи, имеющих общегосударственное значение и существенное влияние на другие объекты критической инфраструктуры. Нарушение их функционирования может привести к кризисным ситуациям государственного значения.

Кабинет министров внес технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей в список тех, к которым не будут применяться графики отключения света. В обновленный список попали объекты Сил безопасности и обороны и мобильных операторов.