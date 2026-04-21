Invest in the Best: що приваблює інвесторів в агро сьогодні

Під час конференції BLACK SEA GRAIN.KYIV відбудеться дискусія “Інвестиції в агросектор України-2030: Можливості, ризики, перспективи”.

Яким буде інвестиційний ландшафт українського агросектору до 2030? Де сьогодні формуються нові можливості – і які ризики визначають рішення інвесторів?

Про це йтиметься під час дискусії “Інвестиції в агросектор України-2030: Можливості, ризики, перспективи” за участі:

Модератор – Юрій Покладенко, менеджер розвитку бізнесу, УкрАгроКонсалт,

Антон Жемердєєв, комерційний директор, ТАС АГРО, Україна,

Олена Дуніна, фінансовий керівник Corteva Agriscience в Україні, країнах Центральної Азії та Кавказу,

Віталій Кисленко, член правління, Експортно-кредитне агентство – ЕКА,

Артем Скляренко, заступник директора зі стратегічного планування, УкрОлія.

Дізнайтесь, що саме формує інвестиційну привабливість агро сьогодні та як змінюється поведінка інвесторів під впливом війни. Окрема увага – конкуренції між середніми компаніями та агрохолдингами, а також пріоритетним напрямам інвестування: від логістики до переробки та зберігання.

Приєднуйтесь до стратегічних дискусій та нетворкінгу на BLACK SEA GRAIN.KYIV 22-23 квітня.

Партнери конференції: Генеральний Партнер – Abbey Commodities DMCC, Партнери – AmSpec, HUM Oil&Fat Technologies.

Конференція проходить за підтримки: Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Української Зернової Асоціації, Асоціації Укроліяпром, Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, Української аграрної конфедерації, Біоенергетичної асоціації України (UABIO), Асоціації «Дунайська Соя», GAFTA.

Реєстрація на захід за посиланням.

Контакти: [email protected]+380 (44) 364 55 85+380 (50) 786 13 (WhatsApp, Telegram, Viber)