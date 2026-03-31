Інвестиційно-будівельний конгрес 2026: ринок нерухомості переходить до нової моделі розвитку

26 березня у КВЦ "Парковий" відбулась одна з ключових подій ринку нерухомості України – Інвестиційно-будівельний конгрес 2026, що об'єднав 4033 учасники: девелоперів, інвесторів, архітекторів, представників держави та бізнесу.

Це подія про рішення, партнерства та нову роль девелопменту в умовах відновлення України.

Конгрес став не просто галузевою подією, а платформою для формування нової економічної архітектури країни, де девелопмент розглядається як один із ключових інструментів відновлення України.

ФОКУС 2026: ВІД РИНКУ – ДО СЕРЕДОВИЩА

Цьогорічна дискусія вийшла за межі традиційного обговорення ринку нерухомості. У центрі уваги – не квадратні метри, а середовище, довіра, інвестиції та люди.

Ключова тема події: девелопмент як системний інструмент економічного росту та трансформації міст.

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ КОНГРЕСУ

Програма охопила стратегічні, прикладні та дискусійні блоки:

Офіційне відкриття та пресконференція: "Стратегія розвитку міського середовища: я, ти, суспільство" задала тон всьому заходу.

Панельна дискусія "Ринок нерухомості 2026": Обговорення нових правил гри, змін у поведінці інвестора та сценаріїв розвитку ринку.

Блоки про взаємодію девелопера та брокера: Фокус на реальних викликах, маржинальності та трансформації ролей.

Фактори формування вартості нерухомості: Один із найбільш практичних блоків програми.

Містобудівна реформа: Дискусія про довіру, прозорість та нові правила гри.

ГОЛОС РИНКУ

Учасники конгресу окреслили ключові зміни у підходах до девелопменту:

"Сьогодні нерухомість – це вже не про будівництво, а про середовище для життя".

"Довіра стає головною валютою ринку".

"Люди – ключовий актив будь-якого бізнесу".

Конгрес чітко зафіксував: ринок переходить від фази адаптації до формування нової системної моделі.

ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ

Ринок у трансформації, а не в паузі. Формується нова якість продукту та сервісу. Девелопмент як інструмент відбудови. Йдеться про системне оновлення міст та інфраструктури. Місто як продукт. Цінність створюється через середовище, а не площу. Новий тип інвестора. Фокус на довгостроковій цінності, прозорості та репутації. Довіра – ключовий фактор. Ринок очікує результату, а не обіцянок. Люди – основа розвитку. Команди та компетенції стають визначальними.

КУЛЬМІНАЦІЯ: REM AWARDS ТА "ІНТЕР’ЄР РОКУ 2026"

Вечірня частина Конгресу стала логічним завершенням події – через відзначення компаній та проєктів, що вже сьогодні формують нові стандарти якості.

Премії REM Awards та "Інтер’єр року. Нерухомість 2026" підтвердили: ринок рухається у бік системності, прозорості та професійного відбору.

Окремою подією вечора став виступ Валерія Харчишина та благодійний аукціон.

ПАРТНЕРИ ТА ОРГАНІЗАТОРИ

Організатор: медіагрупа DMNTR

Генеральний партнер: Креатор-Буд

Преміум партнер: Europzol

ВИСНОВОК

Інвестиційно-будівельний конгрес 2026 продемонстрував: ринок нерухомості в Україні не зупинився – він переформатовується, дорослішає і переходить на новий рівень якості.

Сьогодні девелопмент – це не лише будівництво, а відповідальність за міста, економіку та майбутнє країни.