Інвестиційно-будівельний конгрес: міста та ринок нерухомості

Що визначає вартість житла після відновлення і як містобудівні рішення впливають на інвестиційний клімат – ці питання 26 березня у Києві обговорять мери міст, архітектори та девелопери.

26 березня у КВЦ "Парковий" відбудеться Інвестиційно-будівельний конгрес – майданчик для діалогу між представниками міської влади, галузі девелопменту та архітектурної спільноти. Формат заходу – відкриті панельні дискусії без заздалегідь погоджених тез.

Два тематичні блоки охоплять ключові питання: чинники зростання вартості нерухомості в умовах відновлення та роль стратегічного планування міського середовища. До дискусій залучено керівників п'яти міст, представників центральної влади, провідних архітекторів та забудовників.

Організатор події – Медіагрупа DMNTR, одна з найвпливовіших бізнес-медіагруп України з багаторічним досвідом створення масштабних галузевих форумів і професійних премій.

Суспільний вимір конгресу

Тематика конгресу виходить за межі суто галузевої: рішення у сфері містобудування безпосередньо визначають умови життя мільйонів українців. Три ключові виміри цього впливу є особливо актуальними в контексті повоєнного відновлення.

Доступність житла. Близько п’яти мільйонів внутрішньо переміщених осіб потребують стабільного житла. Формування прозорих містобудівних правил і залучення інвестицій у будівництво – необхідна умова для того, щоб ціни на нерухомість залишались в межах економічно обґрунтованих параметрів, а не зростали хаотично.

Якість міського середовища. Транспортна доступність, озеленення, стан публічних просторів і комунальної інфраструктури – це не другорядні питання. Дослідження показують пряму кореляцію між якістю середовища і рівнем міграційних настроїв: люди залишаються або повертаються туди, де умови життя відповідають базовим стандартам.

Економічне майбутнє країни. Будівельний сектор генерує близько 8–9% ВВП у стабільних економіках. Якість містобудівних рішень, що ухвалюються зараз, закладає основу для приходу довгострокових іноземних та внутрішніх інвестицій – а отже, впливає на зайнятість, надходження до місцевих бюджетів і темпи відновлення в цілому.

"Містобудівні рішення – це не абстракція. Кожен новий квартал, кожна транспортна розв'язка чи парк прямо впливають на вартість нерухомості поряд" – тема першої панелі конгресу.

Зала 3: презентації

Паралельно з основною програмою конгресу у Залі 3 відбудуться ексклюзивні презентації для учасників заходу. Запрошені доповідачі – міжнародні та українські фахівці в галузі архітектури, урбаністики та девелопменту.

09:00 – 09:30

Фулько Трефферс – онлайн

Нідерландський архітектор та містопланувальник, співзасновник урбаністичної коаліції на підтримку України "Ro3kvit":

"Архітектура – це про будівлі. Але ще більше – про людей. Відновлення – це про інфраструктуру. Але передусім – про спільноти".

09:30 – 10:00

Павло Гудімов

Куратор і засновник артцентру "Я Галерея".

10:00 – 10:30

Дмитро Бонеско та Сергій Жук

Дмитро Бонеско – співвласник YOD Group; Сергій Жук – CEO та співзасновник HBD (Hospitality Business Development).

10:30 – 11:00

Юліан Чаплінський

Архітектор і урбаніст, колишній головний архітектор Львова та ексзаступник міністра розвитку громад і територій; нині – CEO AVR DEVELOPMENT. Лауреат Mies van der Rohe Award, Ukrainian Urban Awards та Archello Award.

"Архітектура як стратегія: як простір формує бізнес-моделі та їх масштабування".

11:00 – 11:45

Христос Пассас – онлайн

Zaha Hadid Architects (Велика Британія)

"Взаємозв’язки між архітектурою, девелопментом та розвитком міського середовища як драйвером зростання".

Панельна дискусія I драфт

Розвиток міста: ключові фактори зростання вартості нерухомості

Дискусія зосереджена на взаємозв'язку між стратегічними рішеннями в міському управлінні та динамікою ринку нерухомості: роль інфраструктури, транспортної доступності, якості міського середовища та механізмів залучення інвестицій.

Модератор: Олександр Слобожан – виконавчий директор Асоціації міст України, к.н. з держ. управління.

Віталій Кличко – Київський міський голова.

Богдан Андріїв – Ужгородський міський голова.

Віталій Малецький – Кременчуцький міський голова.

Олександр Мосін – заступник Кропивницького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Світлана Ольшанська – перший заступник Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Сергій Сухомлин – голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Панельна дискусія II драфт

Стратегія розвитку міського середовища: я, ти, суспільство

Панель присвячена питанням стратегічного планування: як містобудівна документація впливають на розвиток міст, яка роль громади у цих процесах і як взаємодіють влада, бізнес та суспільство при формуванні міського середовища.

Модератор: Євгеній Фаворов – голова Асоціації девелоперів України.

Наталія Козловська – заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Віталій Кличко – Київський міський голова.

Ганна Бондар – архітекторка та політична діячка.

Олександр Свистунов – головний архітектор міста Київ.

Антон Коломєйцев – головний архітектор міста Львів.

Надія Новікова – головна архітекторка міста Одеса.

Андрій Семенов – генеральний директор девелоперської компанії UDP.

Ігор Гуда – СЕО та засновник "Креатор-Буд".

Іван Молчанов – співзасновник Stolitsa Group, співзасновник DIM 9000.

Василіс Бумбурас – СЕО будівельної компанії GEFEST.

Дмитро Васильєв – власник та СЕО компанії Archimatika.

Конгрес розрахований на архітекторів, урбаністів, девелоперів, представників міської влади та інвесторів. Захід проводиться в рамках ширшої дискусії про майбутнє українських міст у період відновлення.

ДЕТАЛІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

26 березня · КВЦ "Парковий", Київ

Реєстрація та програма: www.ibc-ua.info