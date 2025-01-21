ЄС виділив грант на паркування для 600 вантажівок і ремонт дороги до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

Європейський Союз в межах програми "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF) надав грант для поліпшення дорожньо-транспортної інфраструктури на прикордонному пункті "Ягодин – Дорогуськ" між Україною та Польщею. Крім того, передбачено зведення майданчика для вантажних автомобілів.

Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про проєкт

Інфраструктурний проєкт програми CEF передбачає зведення майданчика для вантажних автомобілів та капітальний ремонт автодороги М-07.

Цей шлях, довжиною майже 2 км, є основним під’їздом для вантажного транспорту до автомобільного терміналу на КПП "Ягодин".

Будівництво паркувальної зони площею 13 га створить додаткові безпечні місця для стоянки 600 вантажівок.

Для реалізації проєкту виготовлена та затверджена проєктно-кошторисна документація (ПКД). Проєкт включає оновлення дорожнього покриття під’їздів до автотерміналу, організацію безпеки руху та освітлення.

Наразі готується тендер на капітальний ремонт М-07 та закупівлі для будівництва зон паркування на 600 вантажівок.

Виконання заходів за фінансової підтримки CEF дозволить:

відновити автодорогу М-07;

зменшити вплив черг транспортних засобів на дорогу та навколишнє середовище;

оптимізувати транспортні потоки;

підвищити безпеку руху і пропускну спроможність ПП "Ягодин – Дорогуськ", найбільшого автомобільного пункту пропуску на кордоні з Польщею.

Цей проєкт є важливим кроком у зміцненні партнерства між Україною та ЄС.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею завершено модернізацію автомобільного пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Там замінили шлагбауми, нанесли дорожнє покриття, та відремонтували металоконструкції.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні “Нижанковичі – Мальховичі”.