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ЕС выделил грант на парковку для 600 грузовиков и ремонт дороги до пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск"
Европейский Союз в рамках программы "Механизм сообщения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF) предоставил грант для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры на пограничном пункте "Ягодин — Дорогуск" между Украиной и Польшей. Кроме того, предусмотрена постройка площадки для грузовых автомобилей.
Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.
О проекте
Инфраструктурный проект программы CEF предусматривает строительство площадки для грузовых автомобилей и капитальный ремонт автодороги М-07.
Этот путь, протяженностью почти 2 км, является основным подъездом для грузового транспорта к автомобильному терминалу на КПП "Ягодин".
Строительство парковочной зоны площадью 13 га создаст дополнительные места для стоянки 600 грузовиков.
Для реализации проекта изготовлена и утверждена проектно-сметная документация (ПКД). Проект включает в себя обновление дорожного покрытия подъездов к автотерминалу, организацию безопасности движения и освещение.
В настоящее время готовится тендер на капитальный ремонт М-07 и закупки для строительства парковочных зон на 600 грузовиков.
Выполнение мероприятий при финансовой поддержке CEF позволит:
- восстановить автодорогу М-07;
- уменьшить влияние очередей транспортных средств на дорогу и окружающую среду;
- оптимизировать транспортные потоки;
- повысить безопасность движения и пропускную способность ЧП "Ягодин — Дорогуск", крупнейшего автомобильного пункта пропуска на границе с Польшей.
Этот проект является важным шагом по укреплению партнерства между Украиной и ЕС.
Напомним, на границе с Польшей завершена модернизация автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская — Гребенное". Там заменили шлагбаумы, нанесли дорожное покрытие и отремонтировали металлоконструкции.
Напомним, 20 декабря 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи — Мальховичи".