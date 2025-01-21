Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,16

+0,03

EUR

43,50

+0,13

Наличный курс:

USD

42,64

42,60

EUR

44,30

44,10

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС выделил грант на парковку для 600 грузовиков и ремонт дороги до пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск"

ЕС выделил грант на парковку для 600 грузовиков и ремонт дороги до пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск"
Строительство парковочной зоны обеспечит места для парковки.

Европейский Союз в рамках программы "Механизм сообщения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF) предоставил грант для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры на пограничном пункте "Ягодин — Дорогуск" между Украиной и Польшей. Кроме того, предусмотрена постройка площадки для грузовых автомобилей.

Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

О проекте

Инфраструктурный проект программы CEF предусматривает строительство площадки для грузовых автомобилей и капитальный ремонт автодороги М-07.

Этот путь, протяженностью почти 2 км, является основным подъездом для грузового транспорта к автомобильному терминалу на КПП "Ягодин".

Строительство парковочной зоны площадью 13 га создаст дополнительные места для стоянки 600 грузовиков.

Для реализации проекта изготовлена и утверждена проектно-сметная документация (ПКД). Проект включает в себя обновление дорожного покрытия подъездов к автотерминалу, организацию безопасности движения и освещение.

В настоящее время готовится тендер на капитальный ремонт М-07 и закупки для строительства парковочных зон на 600 грузовиков.

Выполнение мероприятий при финансовой поддержке CEF позволит:

  • восстановить автодорогу М-07;
  • уменьшить влияние очередей транспортных средств на дорогу и окружающую среду;
  • оптимизировать транспортные потоки;
  • повысить безопасность движения и пропускную способность ЧП "Ягодин — Дорогуск", крупнейшего автомобильного пункта пропуска на границе с Польшей.

Этот проект является важным шагом по укреплению партнерства между Украиной и ЕС.

Напомним, на границе с Польшей завершена модернизация автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская — Гребенное". Там заменили шлагбаумы, нанесли дорожное покрытие и отремонтировали металлоконструкции.

Напомним, 20 декабря 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи — Мальховичи".

Автор:
Ольга Опенько