ЕС выделил грант на парковку для 600 грузовиков и ремонт дороги до пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск"

Европейский Союз в рамках программы "Механизм сообщения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF) предоставил грант для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры на пограничном пункте "Ягодин — Дорогуск" между Украиной и Польшей. Кроме того, предусмотрена постройка площадки для грузовых автомобилей.

Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

О проекте

Инфраструктурный проект программы CEF предусматривает строительство площадки для грузовых автомобилей и капитальный ремонт автодороги М-07.

Этот путь, протяженностью почти 2 км, является основным подъездом для грузового транспорта к автомобильному терминалу на КПП "Ягодин".

Строительство парковочной зоны площадью 13 га создаст дополнительные места для стоянки 600 грузовиков.

Для реализации проекта изготовлена и утверждена проектно-сметная документация (ПКД). Проект включает в себя обновление дорожного покрытия подъездов к автотерминалу, организацию безопасности движения и освещение.

В настоящее время готовится тендер на капитальный ремонт М-07 и закупки для строительства парковочных зон на 600 грузовиков.

Выполнение мероприятий при финансовой поддержке CEF позволит:

восстановить автодорогу М-07;

уменьшить влияние очередей транспортных средств на дорогу и окружающую среду;

оптимизировать транспортные потоки;

повысить безопасность движения и пропускную способность ЧП "Ягодин — Дорогуск", крупнейшего автомобильного пункта пропуска на границе с Польшей.

Этот проект является важным шагом по укреплению партнерства между Украиной и ЕС.

Напомним, на границе с Польшей завершена модернизация автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская — Гребенное". Там заменили шлагбаумы, нанесли дорожное покрытие и отремонтировали металлоконструкции.

Напомним, 20 декабря 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи — Мальховичи".