ЄСПЛ визнав незаконними дії керівника САП Клименка у справі адвоката біглого олігарха Онищенка

Адвокат колишнього нардепа-втікача Олександра Онищенка Олександр Сергієнко отримає від держави 15 тисяч євро за те, що у 2016 році Олександр Клименко, працюючи керівником групи детективів НАБУ, недбало розслідував скаргу Сергієнка про жорстоке поводження.

Відповідне рішення ухвалив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 7 листопада 2024 року. Про це пише видання "Українські новини" з посиланням на колонку політолога Володимира Сонюка.

Суд визнав порушення прав адвоката з боку НАБУ.

Зазначається, що обставини цієї справи напряму пов’язані з корупційною схемою в компанії "Укргазвидобування". Інтереси Онищенка у цій справі представляв Сергієнко. Останній разом з Онищенком проходить як обвинувачуваний у справі щодо махінацій з газом. За даними слідства, підозрювані, включно із Сергієнком, брали участь у отриманні газу за угодою про спільну діяльність, що було кваліфіковано як розкрадання та підробка документів.

У червні 2016 року Сергієнка заарештували та взяли під варту. У вересні того ж року суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Однак наступного дня під час перевезення його з СІЗО додому НАБУ повторно заарештувало його за новою підозрою, йдеться в матеріалі.

Через три дні суд постановив затримати Сергієніка в межах нового розслідування. Адвокат одразу оскаржив таке рішення, але на апеляцію довелося чекати майже місяць. Зрештою скарга була відхилена.

Видання пише, що під час цього арешту адвокат отримав тілесні ушкодження, зокрема синці на грудях, руках і носі, що були зафіксовані при поверненні до СІЗО. Суд зобовʼязав розслідувати ймовірне жорстоке поводження, і НАБУ розпочало провадження. Однак правоохоронці установили, що Сергієнко під час затримання поводився неадекватно. Тож під час конфлікту службовці лише відповіли на опір адвоката, використавши наручники. Розслідування закінчилося тим, що дії офіцерів НАБУ визнали законними, а склад злочину відсутній.

Після цього Сергієнко вирішив звернутися до ЄСПЛ. Цей суд встановив, що розслідування скарг заявника на жорстоке поводження не відповідало вимогам незалежності та ефективності, оскільки його проводив той самий орган (НАБУ), що здійснював розслідування проти нього. Крім того, держава Україна не надала достатніх доказів для спростування тверджень заявника про жорстоке поводження.

"Суд визнав, що 28-денний строк розгляду апеляції на рішення про тримання під вартою є надто тривалим, що порушує право на швидкий судовий розгляд законності затримання. Також ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити Сергієнку 15 тисяч євро компенсації за порушення його прав", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає Сонюк, адвокати Онищенка сподіваються на те, що це рішення допоможе розвалити "газову справу", бо ЄСПЛ вказало на грубі порушення детективів на етапі досудового розслідування, а також численні зловживання і порушення прав як фігурантів, так і адвокатів.

"Таким чином Клименко, який очолював групу детективів, фактично сприяв та керував діями, спрямованими на порушення права особи, передбаченого ст. 3 Конвенції, - пояснює він. - Вочевидь, почувається на посаді Клименко непогано, бо ж збитки за рішенням ЄСПЛ відшкодовуватиме держава, а не тодішній керівник детективів НАБУ", – додав він.

За його словами, цей простий приклад показує низьку ефективність антикорупційних розслідувань чи то через недостатню професійну компетентність, чи то через звичайну халатність, чи то корумпованість "антикорупційних" органів, розплачуватися за яку доводиться бюджетними грошима, тобто коштами платників податків.